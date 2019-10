Tomáš Satoranský začne sezonu v základu Chicaga Bulls | iSport.cz

„Zítra a v našem úvodním utkání 23. října bude začínat Satoranský, (Kris) Dunn bude střídat,“ řekl dnes Boylen novinářům.

Satoranský přišel do Chicaga v létě po třech letech ve Washingtonu a podepsal tříletou smlouvu na 30 milionů dolarů. Bulls začali přípravu třemi porážkami, ale v neděli proti mistrovskému Torontu se dočkali vítězství (105:91), k němuž jediný český hráč v NBA pomohl 12 body a čtyřmi asistencemi.

Do nového ročníku zámořské ligy Chicago vstoupí ve středu 23. října utkáním v Charlotte.

“For tomorrow’s game and our opener on the 23rd, Satoransky will start with Dunn coming off the bench.” - Coach Boylen pic.twitter.com/3oniDEKgve