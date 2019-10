Lepí to jak na MS? Tady mám jinou roli, říká Bohačík po 24 bodech Bambergu | iSport.cz

Měsíc se s měsícem sešel a jakoby se nic nezměnilo. Opět si bral míč, opět střílel, opět trefoval. Jen ten dres Jaromír Bohačík změnil a po své show v reprezentaci pomohl teď Nymburku srazit na úvod Ligy mistrů 24 body německý Bamberg (91:71). Po utkání se též potkal s fotbalisty Slavie, kteří se přišli podívat, a řekl: „Je to super, že tu byli a těším se, až jim to za týden oplatíme s Barcelonou.“

Překvapilo vás, jak výrazným rozdílem to proti Bambergu skončilo?

„Nebylo to jednoduché. Začali jsme výborně, možná trochu zběsile, ale naštěstí tam padly i střely, které nebyly zrovna nejpropracovanější. Trenér do nás tlačí, že musíme hrát rychle a noví kluci se toho možná chytli ještě víc jak my. I přes ten úvod jsme však věděli, že se Bamberg zvedne, což nastalo. Bylo to těžké, bolelo to, nicméně domácí výhra a 91 vstřelených bodů je krásným vstupem do soutěže. Na druhou stranu ale máme stále co dělat a bude tam dost práce.“

Co říct nicméně i k tomu expres startu, kdy jste po čtyřech minutách vedli 16:0?

„Tohle jsme si moc nepředstavovali, ale tuším, že Bamberg měl za sebou těžký program v německé lize. Snad tam bylo i nějaké prodloužení a tuším, že v úterý ani netrénovali a přesouvali se sem. Ten začátek tím mohl poznamenaný, protože ať chcete nebo ne, tělo nechce hrát tolik zápasů, je třeba ho nějak nastartovat a než se většinou vzpamatujete, je to 13:0.“

Vy sám jste ale pak naopak vstřelil v utkání 24 bodů. Přivezl jste si formu z MS?

„Nevím, to bych moc neřekl. Tohle je jiný tým, tady hraju víc s balonem a má role je tu trochu jiná. K nároďáku bych to nepřirovnával. Tady jde o jinou soutěž, jiné hráče a má to své specifika.“

Co tedy víc říct k vaší nové roli?

„Myslím, že jde vidět, že mám víc balon v ruce a hraju víc pick and rollů. V nároďáku je to tak, že je tam Saty což je veškerý magnet. A proč byste přeci jen nechali hrát s balonem mě, když tam máte Satoranského? Tady je to ale jiné a to hlavně v tom, že budu muset možná muset víc tvořit hru a nebýt jen koncovým hráčem.“

Cítíte přesto, že se začínáte s novými zahraničními spoluhráči sehrávat? Že se tvoří zase ta správná chemie?

„Možná to řeknu sobecky, ale tohle záleží hlavně na těch nových klucích. Ať chceme nebo ne, tak jsou to oni, kteří se musí přizpůsobit naší hře, jež je v Nymburce trochu specifická. I mě to po příchodu třeba pár let trvalo. Ano, na ten náš basket jsou to vhodné typy hráčů, ale zatím jsme trochu takoví divočáci. Je třeba to někdy víc uklidnit a režírovat.“

A když pak Martin Peterka řekl, že letos byste rádi útočili i na Final Four?

„No tak s tím Final Four bych zatím moc nepřeháněl. Je to první zápas a uvidíme co dál. To je asi vše, co k tomu mohu říct.“