Nymburk vstoupil do Ligy mistrů výhrou. Proti Bambergu rozhodla první čtvrtina | iSport.cz

Středočeši soupeře v úvodním dějství dokonale zaskočili. Do zápasu vstoupili sérií 16:0 a Bamberg se poprvé prosadil až po čtyřech minutách. Nymburk i díky 13 bodům Jaromíra Bohačíka první čtvrtinu vyhrál 30:11. Ve druhé části německý tým výrazně přitvrdil v obraně a Středočeši o poločasové přestávce vedli o 18 bodů.

"Soupeř měl těžký program v německé lize. Hráli prodloužení, včera ani netrénovali a přesouvali se sem. Takže mohli být mírně unavení, protože ať chcete, nebo ne, tak tělo nechce hrát tolik zápasů. Je potřeba ho vždycky nastartovat a než se to povede, tak je to většinou 0:13, než se vzpamatujete," uvedl Bohačík.

Po pauze převzal Bamberg aktivitu, Nymburku se přestalo dařit střelecky i na doskoku a po nepovedeném závěru třetí čtvrtiny se náskok domácích ztenčil na osm bodů. Závěrečná čtvrtina už ale byla opět v režii Nymburka, který zpřesnil střelbu a vzal si dvouciferný náskok zpět.

"Jednoduché to nebylo. Věděli jsme, že to je Bamberg a že to neskončí o dvacet. Ale začali jsme výborně, možná až zběsile, navíc nám tam spadly střely, které tam spadnout neměly," řekl Bohačík, který byl s 24 body nejlepším střelcem zápasu. "Ale výhra a dát doma 91 bodů to je krásný start do soutěže. Pořád však máme na čem pracovat," dodal.

Nymburk, který v minulé sezoně ve skupině s Bambergem prohrál oba zápasy, čeká další utkání Ligy mistrů příští týden v úterý. Opět v letenské hale Královka přivítá Gaziantep. Turecký celek v úvodním kole podlehl 64:70 řeckému Peristeri.

Basketbalová Liga mistrů - skupina C, 1. kolo:

Nymburk - Bamberg 91:71 (30:11, 52:34, 65:57)

Nejvíce bodů: Bohačík 24, Booker 18, Dalton 14, Hankins 10 - B. Taylor 16, Harris a Lee po 11, K. Taylor 10. Fauly: 20:21. Trestné hody: 24/21 - 16/9. Trojky: 6:14. Doskoky: 44:43.