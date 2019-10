TOP příběhy nové sezony NBA. Síla je v Los Angeles. Co Satoranský a Bulls? | iSport.cz

V letní přestávce zažila NBA velké přestupy, nová sezona přinese řadu příběhů. Napíše jeden i Tomáš Satoranský? • FOTO: Koláž iSport.cz Zemětřesení, chaos. Kámen na kameni nezůstal v basketbalové NBA, která v létě prožila nevídanou migraci hvězd. Nejvíc z ní profitoval Hollywood, dva losangeleské týmy se tlačí na čelo pelotonu největších ligových favoritů. Bude víc platit spojení LeBrona Jamese s Anthonym Davisem ve zlatofialových barvách Lakers, či dvouhlavé monstrum střelců a elitních obránců Kawhi Leonard – Paul George u městských konkurentů Clippers? To je jen jeden z příběhů, který v noci na středu začala psát basketbalová show za Atlantikem.

LeBron dostal dárek Ze dna řeky na vrchol hory za dvanáct měsíců? Ve snový scénář doufají Los Angeles Lakers, jež naposledy prohospodařili rok kariéry LeBrona Jamese, který se nepodíval ani do play off. Nyní král dostal, co chtěl – 208 centimetrů vysoký vytrucovaný dárek z New Orleans v podobě Anthonyho Davise, další těžko zastavitelné superstar a rovněž kandidáta na MVP ligy. S mnohem citlivěji vybudovanou podpůrnou skupinou jsou nyní Lakers zralí na velké věci. Lebronovi bude koncem prosince 35 let, nastoupí už do své sedmnácté sezony, v té poslední odehrál kvůli zranění nejméně zápasů v životě - 55. Opakovaně prohlašuje, že nemá problém spoutat své ego a ustoupit mladšímu alfa samci. „V útoku musíme hrát hlavně přes Anthonyho,“ vyzývá. Kombinace James – Davis bude zřejmě jedním z nejničivějších nástrojů v dějinách NBA. „Dva hráči jako my mají velkou šanci, že dokážou výjimečné věci,“ horlí šestadvacetiletý Davis, jenž si za individuální cíl vytknul cenu pro nejlepšího obránce NBA. 6 - Tolikrát za sebou chyběli Lakers v play off, což je historicky nejhorší období v dějinách slavného klubu. Lakers doufají ve snový scénář, k LeBronu Jamesovi v létě přivedli další velkou hvězdu - Anthonyho Davise • Foto Reuters

Křemen jménem Clippers Tenhle tým bude jako z křemene. Už nějaký čas tvořili Los Angeles Clippers smečku, která hraje tvrdě každý zápas. A v létě získali dva borce, kteří tuhle identitu ještě podtrhnou na obou stranách palubovky. Kawhi Leonard, pravděpodobně nejlepší hráč současnosti, se po roce v Torontu, které dovedl k titulu, rozhodl k návratu do rodného Los Angeles. Svůj podpis podmínil ziskem druhé superhvězdy a jím vytypovaný Paul George se nenechal dvakrát přemlouvat, aby v Oklahomě oznámil, že ho láká jiná budoucnost. Když vyšla zpráva o tomhle novém tandemu najevo, spadla všem v NBA čelist. Je až nefér, k jakému pokladu se Clippers dostali. Dva elitní střelci a snad ještě lepší obránci - jakoby se zhmotnila nejhorší noční můra všech zbylých 29 týmů. Největší favorit nové sezony je zřejmý. „Nevidím cestu, jak nás porazit,“ prohlásil George o týmu Clippers, který naposledy vyhrál 48 zápasů a v play off dotlačil Golden State do šestého utkání. A nyní získal dva nové kanóny, z nichž bude excentrický majitel Steve Ballmer skákat metr do vzduchu. 3 - Tolik hráčů, kteří loni stříleli přes 20 bodů na zápas, mají na soupisce LA Clippers – Kawhi Leonarda, Paula George a Lou Williamse. Posiloval i druhý tým z Los Angeles, Clippers s Kawhi Leonardem a Paulem Georgem v sestavě jsou největší favorité sezony • Foto Reuters

Westbrook a Harden opět spolu Kariéru v NBA začínali bok po boku v uniformě Oklahomy, kde si spolu zahráli tři sezony. Pak James Harden odcestoval směr Houston a z dobrého hráče vyrostl v megahvězdu. Levoruký vousáč byl v posledních dvou sezonách nejlepším střelcem NBA, přesto své Rockets zatím zvládl dostat nejdál do finále Západní konference. S pomocí starého známého Russella Westbrooka, nespoutaného divocha a sběratele triple doublů, věří v průlom. Jak to spolu bude fungovat dvěma borcům, kteří jsou dominantní na míči a potřebují ho mít v rukách, aby byli svou nejlepší verzí, je však otázka. „Jsme kamarády už od deseti let a oba víme, že abyste něco vyhráli, musíte přinést i oběti,“ hlásá Westbrook, který po jedenácti sezonách v dresu Thunder poprvé změnil působiště. Houston má v týmu spoustu talentu a obrovský potenciál, funkčnost téhle dvojky ale není zdaleka vytesaná do kamene. Těšit se můžeme na střelbu trojek z jedné nohy, kterou Harden přes léto piloval a má být novou zbraní ofenzivního umělce. 36,1 - Takový bodový průměr měl v poslední sezoně James Harden. Russell Westbrook (vlevo) a James Harden jsou kamarádi už od dětství. Sednou si spolu v Houstonu? • Foto Reuters

Philly nabila novým střelivem Ten okamžik jim zlomil srdce. Míč čtyřikrát poskočil po obroučce a pak jí propadl. V poslední vteřině poslala zázračná střela Kawhiho Leonarda Toronto dál ze sedmého zápasu semifinále Východní konference a Philadelphii na dovolenou. Tak tenký byl rozdíl mezi pozdějšími mistry a ambiciózními Sixers. Těm nezbilo nic jiného, než vyprázdněný zásobník naládovat novými náboji. Z Bostonu přilákali podkošového univerzála Ala Horforda, z Miami bojovníka Joshe Richardsona. Osud týmu budou ale znovu diktovat dvě hvězdy – Joel Embiid a Ben Simmons. Výřečný pětadvacetiletý dlouhán z Kamerunu Embiid hodlá letos získat cenu MVP ligy, 208 centimetrů vysoký australský rozehrávač Simmons už nechce být pro smích kvůli nulové střelbě z delší vzdálenosti a v přípravě dokonce trefil jednu trojku. Ve slabší Východní konferenci mohou proklimbat základní částí až do play off, v němž by se měli s Milwaukee střetnout o místo ve finále ligy. 4 - Podle bookmakerů z Las Vegas je Philadelphia čtvrtým největším favoritem na titul. Philadelphia patří rovněž k velkým favoritům, táhnout by ji měl znovu Joel Embiid, pětadvacetiletý dlouhán z Kamerunu • Foto Reuters

Padlí Warriors? Ne tak rychle Morové rány v posledním play off - utržená achilovka Kevina Duranta a přetržený vaz v koleni Klaye Thompsona – oddělily Golden State od mistrovského hattricku. Durant v létě zmizel bez rozloučení do Brooklynu, Thompson se na palubovky vrátí v únoru či březnu, soupiska je prostá osvědčených jmen jako Andre Iguodala či Sahun Livingston. Nejdominantnější tým posledních let (pět finále za pět sezon) oslabil, předčasně odepisovat čarostřelce Stepha Curryho s Draymondem Greenem však nelze. Zvlášť, když opačným směrem z Brooklynu dorazil další borec kalibru All Star, rozehrávač D´Angelo Russell. Warriors se z Oaklandu stěhují do nové supermoderní arény v centru San Francisca, kolik radosti v ní současný tým v našlapané Západní konferenci divákům připraví, je však těžké předvídat. Další titul nebo také absence v play off, tak široký je rozptyl v předpovědích. 5 - Posledních pět let nechyběli Warriors ve finále NBA, z toho vytěžili tři tituly. Warriors v létě oslabili, přišli o Jamese Duranta, za něhož ale přišel D'Angelo Russell. Jak si povede nejdominantnější tým posledních pěti let? • Foto Reuters

Giannis: jen na 60 procent Ne jeden, ale hned tři Antetokounmpové budou běhat v nové sezoně po palubovkách NBA. Sedmadvacetiletý Thanasis se přidal k slavnému bráchovi v Milwaukee, jednadvacetiletý Kostas zakotvil v kádru Lakers. Šéfem řeckého rodinného klanu ale zůstává Giannis (24 let), vládnoucí MVP ligy a největší důvod, proč Milwaukee Bucks v poslední sezoně vyhráli 60 zápasů a pronikli až do finále Východu. Greak Freak, přírodní úkaz s 211 centimetry a pohyblivostí rozehrávače, se lepší sezonu od sezony. Svůj bodový průměr loni vyšrouboval na 27,7 a to je stále ještě málo nebezpečný při střelbě z trojkového oblouku, čehož v play off obratně využili šampioni z Toronta. Sám Giannis, mimochodem nastávající otec, tvrdí, že naplnil svůj potenciál teprve ze šedesáti procent a žádá fanoušky, aby ho už přestali nazývat MVP, dokud cenu nevyhraje znovu. Někteří experti tvrdí, že průměry 30 bodů a 15 doskoků na zápas jsou v novém ročníku v jeho silách. 3 - Tolik bratrů Antetokounmpových bude letos nastupovat v NBA. Giannis Antetokounmpo se stal MVP minulé sezony, podle svých slov ale naplnil svůj potenicál teprve ze šedesáti procent • Foto ČTK

EuroDallas Dvacet let v jejich dresu úřadoval Dirk Nowitzki, než se na jaře definitivně rozloučil s kariérou. Po slavném Němci teď přebírá taktovku v Dallasu evropský tandem - Slovinec a Lotyš. Dvacetiletý Luka Dončič a o čtyři roky starší Kristaps Porzingis rozproudí krev Mavericks a slibují být vzrušujícím duem mladíků. Porzingis odehrál poslední ostrý zápas v NBA před dvaceti měsíci za Knicks, než si přetrhl vazy v koleni a rozkmotřil se s dysfunkčním newyorským klubem. Návrat do formy nebude zřejmě rychlý, ale 221 centimetrů vysoký střelec je příliš dobrý na to, aby nezářil. To Dončič si za premiérovou sezonu v lize (21,2 bodu, 7,8 doskoku, 6,0 asistencí) vysloužil trofej pro nováčka roku a to je stále teprve začátek. 20 - Před tolika měsíci odehrál Kristaps Porzingis poslední ostrý zápas v NBA. Dirk Nowitzki sice na jaře ukončil kariéru, hlavními lídry Dallasu by se měli stát jiní evropští hráči - mladičký Luka Dončič a Kristaps Porzingis • Foto Reuters

Jaká bude Zion show? Je divem přírody - 201 centimetrů a skoro 129 kilo živé váhy. S vertikálním výskokem 114 centimetrů, který je rekordem jeho bývalé univerzity Duke, se Zion Williamson vznáší nad koši jako helikoptéra. Je hbitý a rychlý, prostě dělová koule. Jedničce posledního draftu je teprve devatenáct let, mluví se o ní však jako o borci, který má změnit tvář basketbalu. Pokud vydrží zdravý… Právě masa svalů, které nosí, není podle některých slučitelná s brutální zátěží 82 zápasů v základní části ligy. V přípravných duelech levoruký Zion exceloval a střílel s úspěšností přes 70 procent, těsně před startem soutěže ale podstoupil operaci menisku a chybět bude 6 až 8 týdnů. New Orleans musejí hrát se svým klenotem hodně na jistotu. „Získat větší odolnost, to je můj největší cíl pro první sezonu,“ hlásá nováček, jenž je díky svým proporcím a stylu hry přirovnáván k Charlesi Barkleymu či LeBronu Jamseovi. 129 - Tolik kilogramů při 201 centimetrech váží Zion Williamson. New Orleans budou spoléhat na poslední jedničku draftu, obrovitý Zion Williamson se ovšem v přípravě zranil a start NBA zmešká • Foto Reuters

Baby Bulls se věří Jedna z nejznámějších basketbalových značek vyhlíží renesanci. Po poslední nuzné sezoně s pouhými 22 výhrami jsou Chicago Bulls všeobecně tipováni za příjemné překvapení ligy. I díky snad konečně nalezené stabilitě na pozici rozehrávače, kterou bude zastávat jediný Čech v NBA Tomáš Satoranský. Bulls mají průměrný věk pouhých 24,1 let, snad všichni hráči již ale přijímají vizi náročného kouče Jima Boylena, který chce vidět především plné nasazení a tvrdou práci ve prospěch týmu, v jehož logu se skví býčí hlava. Skokan a skórer Zach LaVine, finský dlouhán se zlatou rukou Lauri Markkanen, univerzál Otto Porter Jr., to jsou tahouni, které bude tmelit do sourodého týmu Satoranský. Ten má ve své čtvrté sezoně za Atlantikem konečně plnou důvěru trenéra, bude dostávat přes třicet minut na zápas a měl by plně rozvinout své vůdcovské schopnosti. Za týden mu bude 28 let, v týmu je druhý nejstarší. Experti tipují zlepšení Bulls o 10 vyhraných zápasů, někteří dokonce předpovídají návrat do play off po tříleté pauze. 24,1 - Takový je věkový průměr Chicaga Bulls, jednoho z nejmladších týmů ligy. Tomáš Satoranský bude hlavním rozehrávačem Chicaga, Bulls by se i přes mladý tým mělo stát jedním z příjemných překvapení NBA • Foto Reuters

Nesmrtelný Vince Čeká ho rekordní 22. sezona v NBA, po níž hodlá skončit. Stane se prvním hráčem, který nastoupil ve čtyřech různých dekádách. Vince Carter, muž který v roce 1999 získal titul nováčka roku, jede i ve dvaačtyřiceti letech naplno. Z úžasného atleta je nyní především trojkař, ale pro tým Atlanty Hawks stále velmi platný. Vždyť v jedné z příprav nasázel i 17 bodů. „Rád bych odehrál všech 82 zápasů,“ vytknul si za cíl Carter, jenž v poslední sezoně střílel průměrně 7,4 bodu na utkání a v létě měl i jiné nabídky, než se rozhodl ještě pokračovat, zůstat v Atlantě a pomoci položit základy vítězné kultury za plat veteránského minima (2,56 milionu dolarů). „Ty jedeš dál? Jsi šílený,“ napsal mu kamarád Dirk Nowitzki, jenž na jaře ukončil kariéru po 21 sezonách. 22 - K tolikáté sezoně se chystá naskočit Vince Carter, půjde o rekord NBA. Už 42letý Vince Carter vstoupí do rekordní 22. sezony v NBA, z úžasného atleta je nyní především trojkař, ale pro tým Atlanty stále velmi platný • Foto Reuters