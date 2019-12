Bohačík aneb Jarda z Markvartovic: Jak mu úspěch na MS změnil život | iSport.cz

Psal se březen 2019 a hvězdný Kobe Bryant si hrál s osudy. S tím českým zvlášť! Po 37 letech se basketbalisté těšili na MS, když jim legenda LA Lakers určila do základní skupiny Japonce, Turky a slavné USA! „Kdo by to řekl, že si Jarda Bohačík z Markvartovic zahraje proti Spojeným státům americkým na MS,“ smál se tehdy šutér Nymburka. Nečekaných nakonec bylo víc věcí. Třeba že s nimi Češi svedli statečný boj. Nebo že i díky Bohačíkovu umu skončili před nimi.

Jak zpětně vzpomínáte na váš slavný výrok?

„Pamatuji si, že to bylo po únorovém losu na mistrovství světa – a teď jak to říkám, uvědomuju si, jak je to dávno. Byl jsem tehdy dost rozčarovaný, osobně jsem chtěl tu skupinu úplně jinou, a když tam přišla Amerika s Tureckem, tak se mi to vůbec nelíbilo. Vzpomínám si proto, že jsem dost hledal slova, a pak z toho vypadla tahle věta. Alespoň, že se to vyplatilo v tomto směru.“ (úsměv)

TOP 50 sportovních výroků 2019.

Pořadí od 50. do 1. místa čtěte ZDE>>>

Místo radosti z toho, že si zahrajete s hvězdami NBA, byla reakce tedy spíše opačná?

„Přesně tak. V tu chvíli jsme to sledovali na nějaké recepci s lidmi z federace, dalšími hráči a už když jsme tam jeli, tak jsme se bavili o tom, že bychom z hlediska sportovního úspěchu nechtěli USA a Turecko. Ani Vojta Hruban s Pavlem Pumprlou nebyli zprvu úplně nejšťastnější, i když Pampy to brzy přijal, že Amerika bude parádní zážitek. A nakonec jsem i já pochopil, že duel s USA byl asi tím nejdůležitějším. Tím, jak jsme měli strašně dlouhou přípravu a ta očekávání se stupňovala, bylo super, že jsme měli ten největší zápas hned jako první a pak se mohli soustředit už na sportovně důležitější. V porovnání s USA nám pak další soupeři přišli i menší.“

Splnili tedy Američané očekávání? I když přijeli bez LeBrona Jamese nebo Stepha Curryho?

„Jo, LeBron nepřijel, ale to si vynahradím v kině na Space Jamu 2. Těch omluvenek bylo nakonec strašně moc, chvíli jsme je vnímali a pak už jsme se v nich i ztráceli, přesto tam stejně byly hvězdy jako Kemba Walker nebo Donovan Mitchell. Jen na ty si budu pamatovat do konce života.“

Vzpomene si člověk ještě na zápas s USA, nebo jste byl v určitém tunelu?

„Je pravda, že jak jsem byl nedávno zraněný, měl jsem více prostoru se věnovat mediálním věcem a byl jsem i na rozhovoru v rádiu, kde jsme řešili, že si ani pořádně nepamatuju, jak šly ty zápasy po sobě. Největší zážitky pochopitelně zůstávají, ale přiznám se, že jsem zpětně ještě ty duely neviděl. Vím, že mi však mamka připravila doma nějakou kompilaci a uložila ji na flešku. Rodiče říkali, že to už několikrát viděli – možná si to pouští i jako kulisu u vaření.“ (směje se)

Jaká vzpomínka je tak ze šampionátu pro vás tou největší?

„Největší byl asi zápas s Řeckem. Možná k tomu přispívá i to, že se mi v něm bodově dařilo, ale on byl celý ten zápas zvláštní. Sice jsme v něm prohráli,