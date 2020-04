USK přišel o příjmy od sponzorů. Padla i šance pořádat Final Four EL žen | iSport.cz

Basketbalistkám USK skončila sezona poté, co byla kvůli pandemii zrušena česká liga a i Euroliga, ve které pražský celek jako obhájce třetího místa postoupil do čtvrtfinále. V domácí soutěži výběr trenérky Natálie Hejkové administrativně získal desátý titul za sebou a celkově čtrnáctý, čímž vyrovnal rekord Žabin Brno.

„Je to problém. Sponzoři řekli, že když je soutěž zrušená, tak plnění ze strany klubu není, nebo nebylo, v takové míře, v jaké bylo nasmlouváno. Takže se snížily příjmy od sponzorů,“ řekl ČTK Kučera. „My to máme nastavené přes splátkové kalendáře, a když 11. března skončíte, tak do 30. dubna, kdy měla skončit sezona, tyhle příjmy vypadnou,“ dodal.

Kučera je ale přesvědčený, že budoucnost klubu současná krize nepoznamená. „Smlouvy i vztahy se sponzory máme dlouhodobé. Ale samozřejmě se všechno bude odvíjet podle toho, jak partneři z celé situace vyjdou a jestli budou schopni smlouvy nějakým způsobem plnit,“ dodal.

Klub bude omezení příjmů řešit i s hráčkami, ale ke snížení platů, což už v tuzemsku například učinily fotbalové kluby z Jablonce, Mladé Boleslavi nebo Zlína, vedení USK nesáhlo. „Zatím máme předběžnou dohodu, že se spolu budeme bavit o tom, jestli by nám mohly nějakým způsobem pomoci,“ prohlásil Kučera.

Zrušení euroligové sezony také připravilo USK o možnost uspořádat stejně jako před pěti lety závěrečný turnaj pro čtyři nejlepší týmy soutěže. „Byla to hodně živá myšlenka. V březnu jsme ještě neměli zajištěné finanční prostředky, ale zabývali jsme se tím velmi vážně a udělali nějaké kroky, jako je rezervace míst v hotelích,“ uvedl Kučera.

Nenaplněný zůstal i sen pokusit se Evropskou ligu vyhrát. „Měli jsme výborně poskládaný tým, makali jsme, snažili jsme se a nemáme nic, ani žádný konec,“ řekl Kučera. „Když skončíte druhej, třetí, nebo třeba vůbec nepostoupíte, tak pořád máte nějaký konec. Takhle to ale skončilo bez žádného pocitu a je to pro nás hodně těžká věc,“ řekl funkcionář.

Za předpokladu, že nová sezoně proběhne už normálně, mohl by se o to USK pokusit v novém ročníku. Podle Kučery se totiž podaří tým víceméně udržet pohromadě. „Snažíme se mít stejný kádr jako letos. Oslovili jsme všechny hráčky a v nějakých případech to vyšlo, v nějakých nevyšlo. Ale konkrétní jména ještě říct nemůžeme,“ prohlásil.

Skládání týmu pro nový ročník podle Kučery současné problémy nijak neovlivnily. „Dotahujeme poslední věci. Dlouhodobě se snažíme mít tým brzy poskládaný, aby bylo z čeho vybírat, takže nás to nijak neovlivnilo. Samozřejmě uvidíme, jak to bude s finančním zajištěním, to může být složitější, ale věřím, že situace se uklidní a v nové sezoně pojedeme normálně,“ uvedl.