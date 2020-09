Obměněný Nymburk jde do sezony: České jádro utrpělo, ale silní budeme dál

V minulé sezoně měli našlápnuto za sedmnáctým titulem v řadě. Neprohráli v lize jediný duel. Jenže jejich úsilí pak zhatila koronavirová pandemie, která soutěž předčasně ukončila, a k vyhlášení mistra nedošlo. „Jak se tedy těšíme zpět do akce? Hodně. Snad se bude hrát co nejdéle a sezona proběhne, jak má,“ přeje si před startem 29. ročníku Kooperativa NBL nymburský basketbalista Petr Šafarčík.

Žene vás tedy o to víc poslední smolná sezona bez trofeje?

„Je to škoda, protože zvednout ten pohár je přeci jen odměna za celý rok a nikdy se to neomrzí. Ani Petru Bendovi, který hraje už asi 150 let a vyhrál všechny tituly, co se tu dají. Věříme přesto, že na tu vlnu zase najedeme a budeme pokračovat ve sbírání trofejí.“

V souvislosti s aktuální situací je zatím povoleno v hledišti maximálně pět set fanoušků. Bude i tohle hrát svou roli?

„Ano, snad to tak vydrží a časem půjde ještě výš. Především v Lize mistrů je to pro nás obrovská pomoc. Diváci dokážou vytvořit skvělou atmosféru, být šestým hráčem a například v minulé sezoně jsme od nich měli velkou podporu. Snad je to tedy první krok, jak vrátit všechny lidi zpět do ochozů.“

Jak ale bude Nymburk letos silný? Odešli například hráči jako Bohačík, Pumprla, Hankins, ale zase přišli jiní.

„Tohle se u nás prostě děje, že se hráči mění - hlavně cizinci. Nicméně je škoda a oslabení, že odešli i někteří Češi, protože to české jádro dělalo z velké části sílu týmu. Na druhou stranu, kluci, co teď přišli, se jeví také dobře. Věřím, že budeme mít zase velkou sílu a dokážeme to na hřišti.“

Je alespoň menším vítězstvím, že se podařilo udržet trenéra Amiela?

„To je jeden z hlavních klíčů. Ten systém je tam nastavený už několik let a trenér Amiel to ještě posunul výš. Všichni jsme tedy byli rádi za to, že se podařilo udržet celý realizační tým a myslím, že to bylo pro nás i největší posílení tohoto léta.“

Posilovali však také vaši konkurenti. Jak je pro vás i důležité, aby vás někdo v lize proháněl?

„To by bylo jen dobře. Potřebujeme hrát dobré zápasy nejméně dvakrát, třikrát týdně – jenom to nás může posunout. Doufám tedy, že ta kvalita tu bude a vzájemné zápasy nás posunou ve výkonech, aby to zase na konci sezony gradovalo.“

Co tedy říkáte na Brno, které přes léto získalo nového spolumajitele v izraelské skupině Davida Blatta a přivedlo řadu zajímavých jmen jako Puršl, Půlpán či Bartoň?

„Je to zajímavé. Hodně jsem je v létě sledoval a tohle je jen dobře. V Brně si určitě zaslouží, aby šel basket zase nahoru – je to velké město a fanoušci tam o něj měli vždy zájem. Snad jim to vydrží a kvalitou se přiblíží ke špičce. Na vzájemné zápasy se rozhodně těšíme.“

Věříte tedy, že se sezona i přes koronavirové riziko dohraje?

„Doufáme v to. Moc bych si to přál, ale tu situaci zase moc neovlivníme. Uvidíme, co bude. Snad se z těch situací všichni poučí, vezmou si z toho, jak tomu předejít a proběhne vše v pořádku.“

Jak se vám líbí zavedení Instant replay systemu, který by měl být takovým Jestřábím okem basketbalu?

„Je to určitě dobře a pomůže to k větší regulérnosti. Během zápasů bývá strašně moc sporných situací a je jasné, že rozhodčí to nemohou prostě stíhat – jsou to lidé jako my. Takže tohle jim pomůže a rovněž to pomůže celkově regulérnosti. Jen to kvituji.“