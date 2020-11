Evropa je blízko. Pomohlo, že jsme na Dánky dupli, chválil si Svitek

Obávaly se jejich tvrdosti a své nesehranosti. V prvním poločase se v obraně nedokázaly výrazně semknout a do kabiny šly jen s pětibodovým vedením. V tom druhém se však české basketbalistky zlepšily a po vítězství 84:64 nad Dánskem jsou nyní na dosah úspěšnému průniku na ME 2021.

„Jsem spokojený. Vyhráli jsme nad nepříjemným soupeřem, který před rokem potrápil silnou Itálii. Obrana byla sice v prvním poločase trochu laxní a soupeř měl dost otevřených střel, které proměnil, ale ve druhé půli jsme na něj dupli a jejich úspěšnost se snížila. Dánky byly na začátku hodně čerstvé, a dokud měly síly, tak střelbu dávaly. Plus jsme jim dávali hodně času na přípravu střely,“ vysvětloval po utkání trenér Štefan Svitek.

I přes absenci Aleny Hanušové, Veroniky Voráčkové, Romany Hejdové či Terezy Vyoralové se postupně dostalo do hry hned 11 hráček obměněného kádru. Jedinou vadou na třetím vítězství v kvalifikaci proto bylo jen odstoupení zraněné pivotky Julie Reisingerové. „Jsme tým a chtěli jsme, aby každá hráčka do zápasu naskočila. Samozřejmě zamrzí zranění Julky Reisingerové. Doufám, že to nebude nic vážného a bude nám schopna pomoci ve druhém zápase. Dobře však vypomohla a bránila Renáta Březinová. Jsem rád, že vykompenzovala absenci Julky.“

Zářila hlavně kapitánka Kateřina Elhotová, autorka 21 bodů a Lenka Bartáková, jež k 17 bodům přidala 11 asistencí. „Musely jsme v průběhu reagovat na zranění Julči, a když nám jednou vyšel pick and roll s Renátou Březinovou, tak jsme v tom pokračovaly. Byly jsme plné očekávání, jak to bude vypadat. Přeci jen tým je trochu jinak postavený, pauza byla dlouhá, ale ukázaly jsme si, že nám to pořád jde a basket umíme,“ usmála se Bartáková a Svitek dodal: „Lenka nás jednoznačně držela na rozehrávce, ale výborně zahrála i třeba Míša Matušková, která naskočila do zápasu, byla platná, a prosadil se. Teď se podíváme na zápas Italek, pak to vyhodnotíme a pustíme se do boje,“ dodal slovenský trenér české reprezentace.

Utkání s Itálií, jež může stvrdit jistotu postupu na ME 2021 je na plánu v neděli od 18.45.