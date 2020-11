RESTART basketbalu i volejbalu: halové sporty dostaly výjimku

Půl roku šestkový volejbal, pak beachová sezona. A do toho Právnická fakulta UK, to je život Anny Komárkové • Pavel Mazáč/Sport

Profesionální soutěže ve volejbalu a basketbalu se rozběhnou po více než měsíci, vládní opatření proti koronaviru je zastavila 12. října.

Extraliga volejbalistů začne v sobotu 14. listopadu desátým kolem, ženy se na palubovky vrátí zápasy 13. kola o týden později. Hrálo se naposledy 10. října. V čele jsou se čtyřmi výhrami bez prohry muži Českých Budějovic, Karlovarsko vyhrálo třikrát. V soutěži žen vedou hráčky Olomouce, neporažená je i Dukla Liberec, ale ta odehrála o zápas méně.

Podmínkou návratu profesionálních soutěží jsou testy na covid-19, které musí týmy podstupovat dvakrát týdně. Všude se bude hrát bez přítomnosti diváků. Například Karlovarsko ale chystá papírové fanoušky na tribunu.

Basketbalisté restartují NBL už v pátek, kdy jsou na programu dvě dohrávky druhého kola a dohrávka 6. kola. Utkají se vedoucí Nymburk s Kolínem, Brno s Olomouckem a Pardubice s Děčínem. Budou to první zápasy od 11. října, kdy Opava vyhrála v Hradci Králové 101:69.

Nejvyšší soutěž basketbalistek začne 17. listopadu dohrávkou 4. kola mezi KP Brno a Slovankou. Šestým kolem se pak dostane do pravidelného rytmu od 20. listopadu po reprezentační pauze.

Na obnovení svých nejvyšších soutěží o tomto víkendu se mohou chystat i házenkáři, házenkářky a florbalisté. "Čekáme jen na to, až obdržíme oficiální potvrzení do datové schránky. To by mělo být ještě během dneška," řekl ČTK mluvčí NSA Jakub Večerka.