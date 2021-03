Palyza o Nymburku i ambicích repre: Přesun vynutila doba, ME je výzva

Polepšil si, dál však stojí nohama na zemi. Basketbalový reprezentant Lukáš Palyza přestoupil z BK Olomoucko do Nymburka. Z klubu, u kterého silný dopad koronavirové krize zhoršil ekonomickou stabilitu, zamířil do tábora šampionů. „Byla to určitým způsobem výhra. Ale nároky na hráče jsou tady obrovské,“ zdůrazňuje jednatřicetiletý rodák z Ostravy.

Na Hané byl dva a půl roku nedílnou součástí basketbalového projektu, který zprvu fungoval. Tým Olomoucka ale musel změnit plány a pustit největší hvězdu. Lukáš Palyza tak po šesti letech znovu oblékl nymburský dres. „Je super hrát za celek, jenž je v Evropě konkurenceschopný a dosahuje výsledků, které jsou až nad očekávání z pohledu finančního srovnání s ostatními týmy,“ pochvaluje si zkušený křídelník. V těžké osmifinálové skupině Ligy mistrů teď pomohl k dvěma těsným výhrám nad Bambergem a Sassari.

V Nymburku jste načal už čtvrtý měsíc působení. Jak zpětně hodnotíte odchod z Olomoucka?

„Nebylo jednoduché odcházet. BK Olomoucko byl velmi úspěšný projekt, který měl ambice. Do jisté míry stavěli na mně, jako na nejdůležitějším českém hráči, a spolupráci jsme nastavili dlouhodobě. V týmu se mi hrálo dobře, role se mi líbila. Odchod vynutila doba, která dneska panuje. Není to jednoduché pro spoustu sportovních klubů.“

Potěšil vás zájem mistrovského celku?

„Samozřejmě. Nymburk je tým s tolika tituly v řadě, že už se to některým těžko počítá. Startuje v evropských pohárech a nezastírám, že to v tom zklamání byla určitým způsobem výhra. Ulehčilo mi to rozhodování a přestup, protože na nabídku Nymburka se dá kývnout mnohem jednodušeji.“

LUKÁŠ PALYZA Věk: 31 (10. 11. 1989)

Výška: 203 cm

Pozice: křídlo

Debut v lize: 2007

Sezony v NBL: 12 Kariéra: Ostrava, Nymburk, Bayreuth (Něm.), Prostějov, Děčín, Gliwice (Pol.), Olomoucko, Nymburk MÍSTO DO BAMBERGU DO BOSNY Basketbalisté Nymburka sehrají odvetné utkání Ligy mistrů s Bambergem v Bosně a Hercegovině. Kvůli epidemiologickým opatřením v Německu se zápas uskuteční 30. března v Laktaši. „Za současných náročných podmínek cestování nebylo pro oba kluby příliš variant. Nakonec jsme se shodli na Laktaši. Je tam velmi dobrá hala, na kterou máme vzpomínky z našeho účinkování v Adriatické lize,“ uvedl výkonný ředitel klubu Ondřej Šimeček. Českému týmu patří po dvou osmifinálových výhrách ve skupině L druhé postupové místo. Bamberg je po středeční porážce se Zaragozou poslední.

Jak byste porovnal podmínky v klubu s tím, co jste zažil před šesti sedmi lety?

„Změnila se vlastnická struktura. Miroslav Jansta nymburský klub, jenž měl jako svůj koníček a takové dítě, předal novému majiteli, Jiřímu Podpěrovi. Dneska je společným vlastníkem i Tomáš Petera. Ale co se týká profesionality, ambicí, cílů i v pohárové Evropě, tak i přes covidovou dobu Nymburk zůstal na vrcholu. Panuje zde maximálně profesionální přístup a maximální požadavky na výsledky, jak si to pamatuji z dřívějška.“

Doba se přitom změnila, kluby to mají mnohdy těžší. Byl jste překvapen?