Bird, Curry, Nowitzki... Satoranský? Čech má čísla elitního klubu střelců

Na prvním vítězství Chicaga po uzávěrce trejdů měl zásadní podíl právě český rozehrávač. Satoranský přispěl k výhře 115:107 nad silným Brooklynem devatenácti body a jedenácti asistencemi: oba zápisy představují jeho sezonní maximum. „Bylo to hodně důležité vítězství. Vzhledem k nabitému programu je těžké měnit styl hry po nedávných přestupech,“ komentoval Satoranský fakt, že kromě LaVinea má teď v týmu dalšího hvězdného hráče – vynikajícího černohorského pivota Nikolu Vučeviče.

Rozehrávačská jednička Bulls měla v utkání skvělou střeleckou bilanci: Satoranský proměnil z deseti střeleckých pokusů hned osm, ze tří trojek trefil dvě. Nemýlil se ani při jednom trestném hodu po faulu při úspěšné střele, kterého se na něj dopustil Kyrie Irving.

Právě úspěšnost je jedním z vynikajících individuálních počinů Satoranského v probíhající sezoně. Český hráč se aktuálně pyšní těmito zápisy: střelba za dva body - 52%. Střelba za tři body - 42%. Střelba trestných hodů - 92%.

Pokud jde jen o procenta, Satoranský by nyní patřil k adeptům na vstup do exkluzivního „Klubu 50-40-90.“ Ten zahrnuje hráče, kteří se během sezony NBA dostanou na minimální průměr 50% úspěšnosti při střelbě za dva body, 40% při trojkách a 90% při trestných hodech. V historii nejlepší ligy světa se to podařilo jen osmičce basketbalistů – a jde vesměs o naprosté legendy: Larry Bird, Steve Nash, Mark Price, Reggie Miller, Dirk Nowitzki, Kevin Durant, Stephen Curry a trochu překvapivě Malcolm Brogdon.

Proč jde o tak těžce dosažitelný úkol?

Kvóty 50 – 40 – 90 vyžadují vysokou úspěšnost při všech střeleckých činnostech. „Nedáte pár šestek a procento jde okamžitě dolů. Dohnat to je pak skoro nemožné,“ říká například Satoranského spoluhráč Zach LaVine, nejlepší střelec Bulls a jeden z nejobávanějších kanonýrů NBA, který by v této sezoně kritéria splňoval ve dvojkových pokusech i při trojkách – ale trestné hody proměňuje „jen“ s úspěšností 85%.

Proč to tam Satoranskému tak padá? „Celou dobu komunikuju se svým trenérem na střelbu Stefanem Weissenböckem. Posíláme si videa a hlavně ze začátku sezony, kdy jsem neměl tolik pokusů a připadal jsem si, že z toho trochu vypadávám, tak jsme si i volali,“ popisoval nedávno v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a TV Nova Satoranský, v čem vězí jeho úspěšnost.

„Jsou různé detaily, které mi pomáhají, a které se snažím zautomatizovat. Mám sebevědomí, i pokud jde o střely po driblinku, v kterých se odjakživa cítím nejjistější, a taky mi to tam teď padá,“ konstatuje.

Podaří se tedy Satoranskému vklínit se mezi historicky úspěšnou elitu?

Má to jeden velký háček. Pro letošní zkrácenou sezonu vypsala NBA následující kritéria pro vstup do „Klubu 50-40-90“: hráč musí dát minimálně 264 dvojek, 72 trojek a 110 trestných hodů. I kdyby „Sato“ pokračoval v nastoupeném trendu, dostal by se zhruba na 200 dvojek, 54 trojek a 80 šestek, což by nestačilo.

Český basketbalista totiž přišel o jedenáct zápasů kvůli povinné karanténě a pak i kvůli nákaze koronavirem. Jeho nesobecký styl hry ho také nenutí do střeleckých exhibic, takže i kdyby nechyběl ani v jediném utkání, není jisté, zda by na exkluzivní členství dosáhl. „Je irelevantní, kolik dávám bodů. Nikdy jsem nebyl hráč, který by šel do zápasu s tím, že bych měl hlavně skórovat,“ říká o sobě.

Výborná procenta z probíhající sezony NBA jsou ale i tak důkazem, že hráč, který si nikdy nezakládal jen na bodech, se dokáže stále zlepšovat i v této kategorii. „Možná bych trojek mohl zvedat i víc, když mám tak dobré procento a dostanu se k otevřeným střelám,“ uvažuje Satoranský.

Tak třeba za rok?