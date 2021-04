Muž s živou vodou Benda: Na finále LM máme. Dovedu si představit hrát do 45

Petr Benda by rád pokračoval v Nymburku • Dominik Bakeš (Sport)

„Cítím se líp než před pěti lety," vypráví dvanáctinásobný český šampion, jenž si sám sebe dokáže představit na palubovce ještě dlouho po čtyřicítce. A vzhledem k jeho výkonnosti se nechce věřit, že by to nebylo v dresu Nymburka, kde mu po sezoně končí smlouva.

Motivace, slovo, které Petr Benda při rozhovoru použije nejčastěji. Potřebuje ji mít, aby pokračoval dál. Momentálně vidí výzvu, kam se podívá. Třináctý titul s Nymburkem by pro něj měl být v domácí lize formalitou. Uspět ale ve Final 8 Champions League, asi druhé nejlepší soutěže Evropy, to je pro basketbalového ultraveterána extrémně vábivá meta.

Začněme malým kvízem. Víte, kolikátým nejstarším hráčem tohoto ročníku Champions League jste?

„Řekl bych, že druhým. Je přede mnou nějaký Španělák, že?"

Omar Cook, o dva měsíce starší Američan ve službách španělského Burgosu a nejlepší nahrávač soutěže. V Kooperativa NBL ale své místo znáte, že?

„Tam jsem taky druhý, přede mnou je ještě David Machač (o dva roky starší pivot Kolína). Když jsem začínal, hráli jsme spolu sezonu v Brně."

Jak se vám poslouchá, že jste už ultraveteránem?

„Samozřejmě kluci si ze mě dělají srandu čím dál častěji, ale já jsem proti tomu imunní. Dokážu se tomu zasmát, udělat si sám ze sebe srandu. Pokud to pobaví i ostatní, nevadí mi to. Já jim to pak vrátím."

Podle sazebníku pokut v Nymburce prý ale mají spoluhráči zákaz dělat si legraci z vašeho věku...

„Do té doby, co tady byl Pampy (Pavel Pumprla), to za pokutu bylo. Ten při mně ještě stál. Ale jak odešel, mladí sígři to dali pryč, byl jsem přehlasovaný." (smích)

Po jednom zápase Champions League o vás nymburský kouč Oren Amiel prohlásil, že pro něj jste vzorem ideálního sportovce a čeští kluci by měli mít nad postelí místo plakátů LeBrona či Stepha Curryho váš obrázek.