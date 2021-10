Víc než Eurocup. LM jde nahoru, Nymburk čeká nejsilnější sezona

Minulá jízda basketbalovou Champions League namlsala fanoušky i samotné hráče Nymburku. Český zástupce vstupuje ve středu na půdě Galatasaray Istanbul (20.00, PP Nova Sport 1) do šestého ročníku prestižní klubové soutěže a kapitán Vojtěch Hruban burcuje: „Bude to zatím nejsilnější sezona Ligy mistrů!“

Český šampion v posledních dvou sezonách došel až na závěrečný turnaj Final Eight a patřil tak mezi osm nejlepších celků soutěže, která je druhou nejkvalitnější v Evropě. Její síla navíc stále roste. „Každý rok se přidávají nové velké kluby a ty nejsilnější zůstávají. Sestava týmů je vyrovnanější než třeba v Eurocupu a už není pochyb o tom, že Liga mistrů je lepší soutěž,“ nepochybuje nymburský střelec Hruban.

„Přidávají se nové velké kluby jako třeba Málaga, to hovoří samo za sebe. Také se hodně klubů posílilo. Jde to neustále nahoru a je vidět, že se Liga mistrů chce vyprofilovat jako velký konkurent Euroligy,“ doplňuje křídelník Lukáš Palyza.

V kádru Nymburku se oproti minulé sezoně odehrála řada změn. Tým se stále sehrává a musí najít společnou řeč s novým rozehrávačem Colbeyem Rossem, jenž nahradil zraněného Sterlinga Gibbse. „Změna takto těsně před startem sezony je vždy těžká, u rozehrávače je to ještě náročnější, protože Colbey bude muset mít míč hodně v ruce a musí se co nejrychleji naučit všechny signály,“ říká Hruban.

V pozici hlavního kouče figuruje dosavadní asistent Aleksander Sekulič, který je zároveň hlavním trenérem slovinské reprezentace. „Čekal jsem, že styl hry nebude až tolik odlišný od toho, co jsme hráli předchozí roky, ale nakonec je změn poměrně dost a kluci si na to musí zvyknout. Ale trénink od tréninku je to lepší a naše výkony mají vzestupnou tendenci,“ konstatuje sportovní manažer klubu Ladislav Sokolovský. „Ambice jsou stejné jako každý rok. A to postoupit ze základní skupiny a pak uvidíme, co se bude dít dál.“ Ze čtyřčlenných skupin postoupí přímo jen její vítězové. Celky na druhém a třetím místě budou muset hrát dodatečnou baráž na dvě vítězství.

Na začátek čeká Nymburk nejtěžší soupeř z Turecka, následovat bude zápas na půdě řeckého PAOK Soluň, doma se poprvé představí 26. října proti bosenskému Igokea. Domácím hřištěm bude pražská hala Královka, kam se Nymburk vrací poprvé od března 2020.

„Máme čas se rozjet, ale začínat s bilancí 0-2 by bylo hodně nepříjemné. Urvat z venkovních zápasů jednu výhru by byl ideální začátek,“ přeje si Hruban.

Nejbližší program ERA Basketbal Nymburk

6.10. 20.00 Galatasaray Istanbul (Tur.) - Nymburk

12.10. PAOK Soluň (Řec.) - Nymburk

26.10. Nymburk - KK Igokea (Bosna)