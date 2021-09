Sato vs. mladík. Znovu! Předností Čecha je výška i univerzálnost

Takhle by mohl Tomáš Satoranský válet v dresu New Orleans Pelicans... • Koláž Jiří Štefl/Profimedia.cz

Naposledy v Chicagu sváděl s nadějným mladíkem souboj o roli prvního rozehrávače. V New Orleans, svém novém působišti, vstoupí Tomáš Satoranský do stejné řeky. Pouze o úroveň níž. Na úsvitu přípravného kempu před startem sezony NBA se musí popasovat o místo střídajícího středa. Jeho konkurentem už není Coby White nýbrž jiný zelenáč Kira Lewis, třináctka loňského draftu, kterou chce vidět vedení Pelicans co nejvíc na hřišti.

Žádný Čech tak dlouho v nejlepší basketbalové soutěži planety nevydržel. Za měsíc oslaví dvojnásobný otec Tomáš Satoranský třicetiny, právě se chystá ke své šesté sezoně v NBA.

„To už člověku dodá na sebevědomí, jsem v hlavě správně nastavený,“ vzkazuje vědom si své veteránské role. Vždyť je druhým nejstarším mužem soupisky mladého hejna Pelikánů, jehož se stal v létě přírůstkem. Po olympijském létě si vzal delší dovolenou, teprve se zabydluje v pulsujícím městě na břehu Mississippi. S pár spoluhráči už vyrazil na jídlo.

TRIO ROZEHRÁVAČŮ V NEW ORLEANS

„Všichni jsou ke mně velmi přátelští a vypadají jako správní kluci,“ hlásil v pondělí během mediálního dne týmu. Posezení si s ním dohodl už i Willie Green, čtyřicetiletý bývalý hráč NBA, jenž vstupuje poprvé do role hlavního kouče. Jako třetí nejmladší z celé ligy. A také jako třetí trenér za poslední tři roky, kterého Pels měli.

Právě tohohle muže bude Satoranský přesvědčovat o tom, kolik minut na palubovce si zaslouží. Do USA cestoval s vědomím, že rozehrávačem pro první pětku je Devonte Graham, další letní posila z Charlotte. Kdo však bude vybíhat coby dirigent na plac s náhradníky? „Role druhého rozehrávače je nejotevřenější ze všech,“ píše respektovaný server The Athletic.

Sato vs. mladík. Znovu! Satoranský je brán za veterána, jehož jméno nezrychlí fanouškům tep, ale na kterého je spoleh. Pro New Orleans, jehož soupiska je osmá nejmladší z celé ligy, představuje vyzkoušenou pojistku. Mnohem víc sexy se však jeví možnost, že by větší rozehrávačskou roli dostal dvacetiletý Kira Lewis.Třináctka draftu z roku 2020 v poslední sezoně upoutala. 6,4 bodu za necelých 17 minut na hřišti, to je vizitka bleskurychlého borce a nadprůměrného obránce po jeho prvním roce v NBA. Prakticky jde o souměřitelná čísla, co měl český basketbalista loni u Bulls.

„Hodně lidí to nepřizná, Satoranský je však momentálně lepším hráčem než Kira Lewis, ale dostane šanci to ukázat?“ ptá se fanouškovský server pelicansdebrief. com s odkazem na fakt, že vedení Pelicans bude velmi pravděpodobně protežovat své mládí před borcem, kterému po sezoně končí smlouva.

„Lewis asi dostane veškeré šance, aby hrál z lavičky hodně minut. Pokud neuspěje, Satoranský ho ale může vytlačit z rotace,“ míní server. Předností českého basketbalisty je fakt, že na rozdíl od dvou rozehrávačských konkurentů dorostl do výšky dvou metrů, zatímco oni mají jen 185 centimetrů.

Díky své univerzálnosti může alternovat i na jiných postech a veteránskou přítomnost bude mladý tým potřebovat. Navíc loni se Pelicans osvědčila strategie, kdy akce rozehrávala největší hvězda Zion Williamson, což může vést ke zborcení zaběhlých rolí v týmu. Satoranského situace se může vybarvit do všech možných odstínů.

Pelicans čekají před startem ročníku čtyři zápasy, ten první již v pondělí v Minnesotě. Během přípravy si Satoranský zahraje také v United Center proti bývalému zaměstnavateli Chicago Bulls. Do ostré sezony vstoupí Pels 20. října domácím soubojem se silnou Philadelphií.