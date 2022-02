Češi přemohli Bulhary díky Peterkově trojce 2 vteřiny před koncem. MS žije

Agresivní obranou v poslední čtvrtině nalomili bulharský odpor, tři a půl minuty před koncem vedli o 11 bodů. Ale na mezinárodní scéně méně neostřílený český tým, v němž chybělo sedm základních hráčů, ještě zazmatkoval. Až tak, že Dee Bost nejprve srovnal na 80:80 a sedmnáct vteřin před koncem se po další ztrátě řítil na český koš. Naštěstí neproměnil a z kontru se objevil Martin Peterka sám na trojce.

Nejlepší český střelec z dlouhé vzdálenosti neminul. A 1,7 sekundy před koncem utkání zlomil plichtu 80:80 na českou stranu. „Mičego má prostě skvělou ruku a byl úplně volný. Hrál dobrý zápas a já jsem nepochyboval o tom, že mu to tam spadne. Už jsem dobíhal do obrany, jak když střílí Steph Curry. Teda udělal jsem krok ke koši, aby to nevypadalo blbě, ale věděl jsem, že to tam spadne,“ popisoval klíčovou střelu kapitán Vojtěch Hruban, nejlepší střelec zápasu s 29 body. Spolu s pětadvacetibodovým Peterkou se postarali dva z nejzkušenějších o skoro dvě třetiny českého skóre. To byl šťastný konec kvalifikačního okna, v němž by domácí prohra s Bulharskem znamenal takřka fatální komplikace.

Zápas začal českou poctou ukrajinskému lidu, který se brání agresi Ruska. Na rozcvičování vyběhli čeští basketbalisté se žluto-modrými stužkami, během národních hymen přinesli na palubovku ukrajinskou vlajku a před úvodním doskokem proběhlo třicet vteřin potlesku pro napadenou zemi. Šlo o gesta, která FIBA oficiálně neschválila, ale český reprezentační tým, který vede Ronen Ginzurg, trenér ukrajinského basketbalového mistra Prometej, se nenechal odradit. „Buďte statečnější,“ vzkázal FIBA na sociálních sítích manažer reprezentace Michal Šob. Bulharská strana se k české podpoře Ukrajiny nepřipojila, podle zákulisních informací proto, že by musela žádat o povolení svou vládu. Celý výtěžek ze vstupného pardubického utkání půjde na pomoc Ukrajině.

A že to byl zápas před dvěma tisícovkami diváků jako řemen. Vedení se přelévalo, Češi začali skvěle (13:3), hosté v druhé čtvrtině otočili na 33:27. Hluché období naštěstí skončilo i díky zapojení brněnského Viktora Půlpána, jenž přinesl na palubovku energii. „Toho bych rád vyzvedl, skvěle bránil Dee Bosta, odehrál výborný zápas,“ poukázal Peterka.

Do poslední čtvrtiny vstupovali Bulhaři s dvojbodovým náskokem. Klíčovou fázi ale domácí tým zvládl. Především v agresivní obraně se začalo dařit a v nejdůležitějších chvílích se také ukázal ten nejzkušenější – kapitán Hruban. V poslední čtvrtině nastřílel 9 ze svých celkových 29 bodů a byl strůjcem důležité šňůry. Český náskok vyšplhal tři a půl minuty před koncem na jedenáct bodů (77:66), konec dramatu ale ještě nebyl. Méně ostřílená česká sestava platila za chyby, Bulhaři vyrovnali. Pak však nasadil k trojce Peterka a zbytek je historie.

Kvalifikaci zakončí český tým začátkem července, když nejprve opět v Pardubicích přivítá Bosnu a boj o MS dohraje v Litvě. Snad už v kompletním složení. Šance na dvě výhry, jež by měly stačit k postupu do další fáze, žije. O tom je kapitán Hruban přesvědčený. „Věřím, že červencovém okně se sejdeme v daleko lepší sestavě, minimálně jeden z těch dvou zápasů vyhrajeme, takže postup bude náš a budeme pokračovat dál.“

Kvalifikace basketbalistů o postup na mistrovství světa 2023 - skupina F:

Bulharsko - ČR 83:80 (25:25, 41:40, 56:58)

Sestava a body ČR: Hruban 29, Peterka 25, Kyzlink 13, Sehnal 10, P. Bohačík 1 - Kříž 3, Půlpán 2, Kovář, Vyoral, Bálint, Mareš.

Nejvíce bodů Bulharska: Janev 17, Marinov 16, P. Ivanov 14.

Fauly: 21:22. Trestné hody: 20/15 - 16/9. Trojky: 12:13. Doskoky: 40:39.

Litva - Bosna a Hercegovina 77:56.