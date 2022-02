Ginzburg k Ukrajině: Mám pocit, že žiju v roce 1939. Putin může jít i do Česka

„Když o tom čtu zprávy, tak mám pocit, že žiju v roce 1939 před druhou světovou válkou. Je to hrozné. Věřím, že Evropa tu situaci vyřeší. Ale jeden chlápek, Putin, chce vrátit Sovětský svaz. Když ho nikdo nezastaví, začne Ukrajinou a půjde dál do Pobaltí, a když to přeženu, tak se může vrátit i do České republiky. Když vidím, co se děje, přijde mi to jako zlý sen. Opravdu jako v roce 1939,“ řekl Ginzburg před zápasem Česka v Bulharsku.

Jeho klub Prometej už týden pobývá v Česku. „Viděli jsme, že se situace začíná komplikovat a američtí hráči nejen z našeho týmu, ale i z ostatních začali opouštět zemi. Hrajeme v Lize mistrů osmifinále. Hned mě napadlo, že to proberu s prezidentem klubu, řekl jsem mu, že se musíme přesunout jinam v Evropě, abychom byli v bezpečí. K Česku mám blízký vztah a bylo pro mě jednoduché zvolit, že tam vezmu náš tým. Po té myšlence se to odehrálo velmi rychle,“ popsal Ginzburg.

Jiné varianty ani nezvažoval. „Možností bychom měli víc. Třeba Izrael, ale i další země. Česko už ale beru tak, že je to můj domov. Znám tam každého, ty haly, Nymburk, takže to pro nás bylo to nejlepší řešení,“ uvedl Ginzburg, který v říjnu 2020 získal i české občanství.

Prometej tak bude hrát příští čtvrtek duel osmifinálové skupiny F Ligy mistrů s Kluží v Nymburce a o šest dnů později proti Oostende v Praze na Královce. Ginzburg doufá, že by i tam mohl mít klub diváckou podporu. Ukrajinci pracující v Česku tradičně chodí podporovat své krajany, navíc bude lákat i úspěšný kouč, jenž dovedl samostatnou českou reprezentaci loni poprvé v historii na olympijské hry v Tokiu.

Účast fanoušků přímo z města Kamjanske či okolí ale bude velmi složitá. „Vím, že prezident klubu chtěl vypravit na zápasy letadlo s fanoušky z Ukrajiny, jenže komplikovaná situace to nejspíš nedovolí,“ řekl Ginzburg. V týmu má pět Američanů a jednoho Chorvata, zbytek tvoří Ukrajinci. „Někteří hráči odjeli reprezentovat Ukrajinu, další měli volno a potom se zase vracíme do Čech,“ přiblížil.

Před jeho odletem z Ukrajiny ještě situace nebyla tak dramatická. „Lidi nevěřili tomu, že se stane něco vážného. V našem městě, v Dnipru ani v Kyjevě. Odehrávalo se to jen na východě v Doněcku. V posledních dnech, když jsem si volal s tamními lidmi, tak už cítili, že to asi bude horší a nebezpečí je větší, než se zdálo minulý týden,“ uvedl osmapadesátiletý kouč.

Konflikt podle něj zasáhne negativně i klub. „Je to celkově velké zklamání. Basketbal je teď na Ukrajině znovu na vzestupu. Nejsem tím, kdo by to měl soudit, ale když přestane rozvoj země, tak to zase upadne. Lidé jsou ze současné situace znepokojení a mají obavy o budoucnost,“ podotkl Ginzburg.

Ruská agrese může podle něj poznamenat i celý ukrajinský sport. „Sport se tam v poslední době zvedá. Basketbal, fotbal a všechno. Tohle je ale špatné. Zrušily se nějaké velké mezinárodní zápasy... Sport tím samozřejmě utrpí,“ dodal basketbalový kouč.