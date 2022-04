USK chce Fenerbahce zaskočit. Jsou favoritky, to nám vyhovuje, říká Hejková

Včera na palubovce istanbulské Ülker Areny přebrala lahev sektu na počest narozenin. Basketbalistky USK Praha chtějí legendární trenérce Natálii Hejkové (68) nadělit ten největší dárek až dnes – od 19 hodin (PP ČT3) je čeká semifinále Evropské ligy proti domácímu Fenerbahce. České mistryně se pokusí při páté účasti ve Final Four probojovat podruhé v historii do duelu o titul.

Naposledy tým USK Praha startoval na finálovém turnaji Euroligy v roce 2019. Z Šoproně přivezla parta Natálie Hejkové bronz. A na medailový lup vyrazila také do Turecka, dějiště právě začínajícího basketbalového svátku.

„Pro každou hráčku je Final Four obrovská motivace. Pro nás je zajímavé i tím, že máme v týmu debutantky, které tento turnaj ještě nikdy nehrály,“ prohlásila trenérka českého celku.

Premiéru vyhlíží Španělka María Condeová, srbská pivotka Dragana Stankovičová nebo Američanka Brionna Jonesová. „Je to zvláštní, že hráčky, které už mají různé zkušenosti, Final Four ještě nezažily. Trochu mě straší, že první Final Four většinou nebývá moc úspěšné. Doufám, že to zlomíme,“ usmála se Hejková.

Kvůli válečné invazi na Ukrajinu byl ze soutěže vyřazen hlavní favorit Jekatěrinburg. „Celky z Ruska vždy patřily k adeptům na vítězství. Letos je to tedy vyrovnanější, i když Final Four má obrovského favorita v domácím Fenerbahce,“ upozornila Hejková na semifinálového soka.

„Máme životní šanci vyhrát titul, jelikož chybí Jekatěrinburg. Bude záležet na formě, jakou ten den budeme mít. Jak nám půjde střelba. Mým snem je vyhrát Euroligu, tak proč ne tento rok,“ prohlásila Slovinka Teja Oblaková.

Její tým bude do dnešního zápasu vstupovat dle mínění trenérky z výhodné pozice. „Fenerbahce chce konečně vyhrát Euroligu a tlak na ně bude o mnoho větší než na nás. Nám to vyhovuje. Ať je všichni favorizují, ať na ně tlačí, jelikož hrají doma. A toho se budeme snažit využít,“ plánovala Hejková.

Zkušenou trenérku nevyvedly z míry ani některé absence. V užší rotaci už její tým hrál play off proti italskému Schiu (USK uspěl 2:1 na zápasy). „Bude pokračovat stav, kdy jsme hrály v šesti sedmi. V týmu budou i mladé hráčky, ale ty momentálně kvalitu na Euroligu nemají. Smířily jsme se, že se některé basketbalistky do konce sezony nedoléčí. Ale oproti play off nám přibude Dragana Stankovičová,“ konstatovala trenérka. Do Istanbulu sice odletělo duo Barbora Bálintová – Simona Sklenářová, na palubovku však ze zdravotních důvodů nenaskočí. Doma zůstala Alena Hanušová. „Kromě problému s kolenem chytila i virózu,“ prozradila Hejková.

Semifinálový soupeř vyhrál základní skupinu B a ve čtvrtfinále přešel hladce přes Rigu. Fenerbahce disponuje obrovskou střeleckou silou a v jeho středu operuje nepřehlédnutelná Ukrajinka Alina Jagupovová. „Je to basketbalistka, která je fyzicky úplně někde jinde. Klidně by mohla nastupovat v nějaké mužské lize. Fyzično je velký problém, ale s každým se dá hrát. I proti ní jsme hrály a doufám, že naše chytrost bude úspěšnější,“ přála si Hejková.

„Známe ji hrozně dlouho, hrály jsme proti ní i v reprezentaci. Každá soupeřka je zastavitelná, i když ona má fyzické predispozice úplně jinde než my. Ale myslím si, že letos nevyniká tolik jako v předchozích sezonách,“ uvažovala Tereza Vyoralová.

Trenérka ovšem varovala také před Satou Saballyovou a Kaylou McBrideovou. „Tým je složený z více střelkyň. Jagupovová je jedna, z druhé strany mají McBrideovou, to je další střeleček. Je to s nimi trochu problém, když se chytí.“

Hejková se však příliš neobává pověstné turecké atmosféry. „Jsme připravení. Hala je obrovská a nemyslím si, že bude zaplněná. Na mužském basketu by byla plná, na ženském určitě ne. Fandové se po obrovské hale trochu rozptýlí,“ předpokládala.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Salamanca a Šoproň, turnaj vyvrcholí v neděli zápasy o konečné umístění.

Páteční program Final Four

16.00 Salamanca-Šoproň

19.00 USK Praha-Fenerbahce (ČT3)