USK Praha ve Final Four. Smůla, že jdeme na Fenerbahce, řekla Hejková

Basketbalistky USK Praha zdolaly Schio a jsou ve Final Four • ČTK

Po dvou dramatických zápasech dominantní jízda. Basketbalistky USK Praha porazily v rozhodujícím čtvrtfinále Evropské ligy italské Schio 90:77 a po třech letech postoupily do Final Four. V semifinále prestižní soutěže si české šampionky zahrají s favorizovaným Fenerbahce Istanbul.

Série na dvě výhry začala pro Pražanky těsnou domácí výhrou 72:70. Jenže zápas v Itálii svěřenkám trenérky Natálie Hejkové nevyšel a po prohře 56:69 se muselo rozhodnout v pátečním zápase v zaplněné hale Královka. Domácí hráčky v něm před skvělým publikem dominovaly, oproti předchozím bitvám výrazně zlepšily střelbu a ve třetí čtvrtině vedly až o 23 bodů.

„Jsem nadšená, protože jsme byli favoriti série. V situaci, kdy máme kupu zraněných hráček, tak to fakt nebylo jednoduché. O to víc postup těší,“ prohlásila trenérka Hejková.

Nejlepší střelkyní vítězek byla María Condeová s 25 body, následovala s 19 body Alyssa Thomasová, která stejně jako v druhém utkání odehrála celých 40 minut. Double double zaznamenala díky 12 bodům a 11 doskokům další americká opora Pražanek Brionna Jonesová.

Prosadila se i Veronika Voráčková (18 bodů). V době, kdy se Schio dotáhlo na rozdíl osmi bodů, trefila klíčovou trojku. „Tam jsem byla nervózní, protože to se může vyvrbit kdeco. Veronika ale zahrála velice dobrý zápas. Dlouhou jsme na takový od ní čekaly a přišlo to v pravou chvíli, protože i v prvním poločase hrála velmi dobře, samozřejmě i ve druhém. Má smůlu, teď to od ní budeme chtít každý zápas,“ podotkla Hejková.

České šampionky si tedy spravily chuť po minulé sezoně, v které neprošly ani do čtvrtfinále.

„Je to náplast ještě na tu sezonu předtím, protože tam jsme hrály výborně, měly jsme široký kádr a měly jsme v plánu, že potrápíme i Jekatěrinburg. Ta minulá sezona, ta byla celá divná. Teď to chutná super, ale i tato sezona byla trošku zvláštní. Narychlo jsme měnily soupeře, měly jsme hrát s Šoproní, nakonec z toho bylo Schio,“ připomněla Hejková změnu rozpisu po vyloučení ruských klubů kvůli agresi na Ukrajině.

V semifinále je čeká v dosud neurčeném dějišti v pátek 8. dubna favorizované Fenerbahce Istanbul. Druhou dvojici utvoří Šoproň s lepším ze sobotního souboje Salamanky s Gironou, za kterou hraje česká reprezentantka Julia Reisingerová. „Fenerbahce jde zrovna na nás, to je smůla. Je to momentálně největší favorit, tak uvidíme,“ uzavřela Hejková.

Euroliga v číslech

Čtvrtfinále play off Evropské ligy žen - 3. zápas: USK Praha-Schio 90:77 (26:17, 49:38, 72:51). Nejvíce bodů: Condeová 25, Thomasová 19, Voráčková 18 - Mestdaghová 26, DeShieldsová a Sottanaová po 14. Fauly: 17:18. Trestné hody: 15/12 - 14/12. Trojky: 8:12. Doskoky: 36:29. Konečný stav série: 2:1.