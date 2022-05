Opava má první bod. Trojková smršť posily, Czudek už nechce na rozhovor

Basketbalisté Nymburka jsou krok od postupu do ligového semifinále • Facebook / Basketbal Nymburk

Basketbalová Slavia touží po návratu do nejvyšší soutěže, plánu pomáhá i Pavel Pumprla • Facebook.com/BasketSlaviaPraha

Pokořili bájnou hranici 120 nasázených bodů, úvodní semifinále play off Kooperativa NBL okořenili nevídaným střeleckým výkonem. Basketbalisté Opavy porazili Brno 121:85 a v sérii na čtyři vítězství se ujali vedení. Pomohlo jim 21 přesných trojek z 32 pokusů, Američan Keenan Gumbs se postaral o rekord sezony. Druhé finále je ve Slezsku na programu v úterý, o den později se rozehraje druhá semifinálová partie mezi Nymburkem a Ústím nad Labem.

Vypukla očekávaná série letošního basketbalového play off. Moravsko-slezská bitva, souboj druhé Opavy s třetím Brnem, měla však v úvodu až překvapivě jednoznačný scénář. Trojková smršť basketbalistů ve žlutých dresech znamenala první bod na konto domácích.

Oproti předchozím zápasům proti USK Praha už byl na straně Slezanů k dispozici kapitán Jakub Šiřina, který vytvořil s Mattiasem Markussonem obávanou dvojici. Vyšvihla se však především posila „last moment“ Keenan Gumbs.

Pětadvacetiletý Američan, jehož zastupuje stejný agent jako Markussona, se po vyřazení ze švédského play off přesunul v půlce dubna do Slezska, aby v závěru sezony navlékl žlutý dres a pomohl k ligové medaili. „Líbí se mi atmosféra, lidé mě skvěle přijali, stejně jako tým. Je to tady skvělé,“ zářil v rozhovoru pro Českou televizi.

Při teprve pátém startu za Opavu Gumbs zaznamenal 37 bodů, když trefil 10 z 13 trojkových pokusů. Stanovil tím nový rekord sezony NBL. „Hráčů, kteří nás mohli posílit, na výběr moc nebylo. Parádně mu to teď vyšlo. Na amerického hráče je až extrémně bojovný a několik jeho zisků v prvním poločase zvedlo hodně lidí ze sedadel,“ ocenil posilu opavský asistent Kryštof Vlček. „V prvním poločase to Gumbsovi extrémně padalo, v útoku byl nezastavitelný.“

Opavská smršť odstartovala vlastně už v úvodu zápasu. První čtvrtinu vyhráli domácí 31:22. Brzy po poločase už vedli po trojce Luďka Jurečky (pět trojek z pěti pokusů) o dvacet bodů. Od té chvíle oba týmy rezignovaly na důslednou obranu, ve střeleckých dovednostech však jasně dominovali hráči ve žlutém.

„První polovinu jsme hráli ještě solidně, i když nám domácí odskakovali, ale na Opavě je vidět, že jakmile se chytí a je povzbuzovaná fanoušky, padá jí všechno a hraje skvěle. Darovali jsme jim nějaké jednoduché ztráty, chytli se a pak už je to těžké je bránit,“ krčil rameny brněnský Šimon Puršl.

„Ve druhém poločas se probudili i ostatní střelci a nakonec to byla trojková kanonáda. I když Brno dalo 85 bodů, což není na palubovce soupeře málo, tak to zdaleka nestačilo. Obranu jsme neměli až tak špatnou, bohužel nás trápil obranný doskok. Když to bylo o dvacet bodů, koncentrace už lehce spadla,“ konstatoval Vlček.

Domácí tým vyhrál před návštěvou 1 553 diváků drtivě o 36 bodů. Více než polovinu bodů Opava zaznamenala díky trojkám. Gumbs se loučil s nadšenými fanoušky dvě a půl minuty před koncem, když zamířil na lavičku. Brněnský kouč Lubomír Růžička odešel v poslední minutě po druhé technické chybě do šatny, jelikož byl vyloučen.

Závěrečnou akci předvedli Jurečka se smečujícím Miroslavem Kvapilem v exhibičním duchu. „Byli jsme skvělí v útoku, ale o trochu horší v obraně. Pořád je to jen první zápas. Brno je mladý tým, hraje rychle, fyzicky,“ upozornil Gumbs na možné podcenění soupeře v dalším pokračování série.

Brnu v sérii chybí nejlepší střelec Rashad Madden i rozehrávač Viktor Půlpán. Pivot Puršl věří, že ve druhém zápase tým nepovolí žluté lavině podobný trhák. „Nesmíme dopustit, aby se chytili,“ nabádal.

„Musíme se připravit na to, že nám to třeba nebude tolik padat. Máme dost zkušený tým, Brno má mladší tým, lépe regeneruje,“ uvažoval před úterním kláním opavský Vlček. A připomněl tradici, kdy hlavní kouč Petr Czudek nechodí po vítězných zápasech před novináře: „Doufám, že letos už Čouda na rozhovor nepůjde.“

Opava - Brno 121:85 (31:22, 54:45, 82:63)

Nejvíce bodů: Gumbs 37, Jurečka 18, Markusson a Kouřil po 15 - Mišula 21, Mickelson 17, Puršl 11.