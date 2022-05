Hummel vzpomíná na Zídka (†78): Boxer si bral židli a zlomil mu nos

Jak vzpomínáte na Jiřího Zídka?

„Nejdřív mi naskočí, jak jsme spolu hrávali v Dukle Olomouc. Společně jsme získali titul, první pro Olomouc. A dodnes si pamatuji i zápas, ve kterém Jirka nasázel rekordních 68 bodů. Hráli jsme proti Orbisu a pořád slyším Jirkův hluboký hlas, jak na mě přes půl hřiště volá: ‚Počkej! Počkej na mě.‘ Tak jsem počkal, přihrál mu, on zavěsil. Tehdy jsme pak šli vyloženě na rekord. Střelu měl vynikající. Přes hlavu, levá, pravá, uměl všechno.“

Spolu jste hrávali i v reprezentaci?

„Ano, byli jsme spolu třeba na mistrovství světa v Portoriku. Skončili jsme tam devátí. Zápas o postup do čtvrtfinále jsme prohráli úplně zbytečně s Kubou o bod. Ale těch zážitků...“

Povídejte.

„Na vojně v Olomouci jsme bydleli s boxery. Jirka jednomu z nich vynadal, že plive na zem. Borec měl asi 160 centimetrů, nějak se ho to dotklo, nebo co. Počkal si, dal si ke dveřím židli, a když se Jirka vracel z oběda, tak mu jednu vrazil a zlomil mu nos. Jirka pak strávil skoro měsíc v nemocnici, jak byl otřesený. Nebo jsme se vraceli ze soustředění do Prahy, zastavili nás policajti, že prý jedeme moc rychle. Jirka vylezl z auta a říká, pánové, já jsem Zídek. My víme, že jste pan basketbalista, ale máte to za čtyři sta. Znali ho všichni, ale občas mu to platné nebylo. (usmívá se) Pak jsme toho proti sobě i dost odehráli jako trenéři. On vedl Spartu, já Nový Jičín. A měli jsme sem tam i konflikty klasické.“

Čím to? Byli jste oba bouřliváci?

„Spíš nemohl přežít, že jsme je poráželi (usmívá se). Škádlil jsem ho, že i když je člověk jedním z nejlepších hráčů v Evropě, tak to neznamená, že je i nejlepší trenér. Ale ne, dobrou práci odváděl i jako trenér. Já trénoval i jeho syna v nároďáku.“

Na něm se jistě jako trenér a táta taky podepsal, je to tak?

„Samozřejmě, Jirka mladší měl taky svoji hlavu. Geny po tátovi měl určitě, hrál podobný basket a měl obrovskou vůli něčeho dosáhnout. Stejně jako Jirka starší.“