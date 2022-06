Satoranský a Barcelona? Je to blízko, rýsuje se spolupráce českých hvězd

Tomáš Satoranský táhne rychlý protiútok, jeho přesnou přihrávku čapne rovnou z výskoku „Air Veselý“, který zakončuje efektní smečí. To je scénář, na který se pomalu mohou těšit fanoušci slavné Barcelony. Spolupráce obou basketbalistů, kteří si v dresu české reprezentace vybudovali během let mimořádnou chemii, by mohla být od příští sezony hlavní zbraní katalánského velkoklubu.

Přestože stále není nic podepsáno, zdroje deníku Sport a serveru iSport tuhle variantu zmiňují jako velmi reálnou. „Návrat do Evropy si dovedu představit už jen kvůli rodině,“ řekl Satoranský Sportu už v lednu, kdy se ještě potýkal s nízkou minutáží v New Orleans Pelicans. „Produkt basketbalu v Evropě si užívám víc a vidím to vždycky v létě, kdy nemám skoro žádný problém přizpůsobit se mezinárodnímu basketbalu, což pro hráče NBA problém bývá. To hraje velkou roli,“ dodal.

Právě z Barcelony „Sato“ v roce 2016 na zámořskou misi vyrazil. V NBA zatím třicetiletý Čech vystřídal dresy Washington Wizards, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs a nakonec opět Washington Wizards, kde strávil závěr uplynulé sezony poté, co se vykoupil ze smlouvy – a v závěru ročníku odehrál velmi slušné zápasy po boku dávného parťáka ze Sevilly Kristapse Porzingise.

Fanoušci v Barceloně ovšem na dynamického rozehrávače z Prahy nikdy nezapomněli: Satoranský má v klubu stále mimořádně zvučné jméno a Španělsko si zamiloval. „Pro mě bude klíčové, abych si vybral tým, který mě chce, který chce využívat mé basketbalové charakteristiky, a kde si budu užívat basketbal a hru jako takovou – to je pro mě v mých letech nejdůležitější,“ vyprávěl v lednu: „A také kde bude spokojená rodina: stabilita se v NBA hledá jen těžko, když nevíte, jestli budete během sezony vytrejdován,“ zdůraznil nyní už dvojnásobný otec.

Roli v jeho rozhodování hraje i fakt, že do Barcelony by podle dalších zdrojů měl zamířit i Jan Veselý, dlouholetá opora Fenerbahce. Turecký velkoklub ještě o sužby českého pivota zabojuje návrhem na prodloužení smlouvy, ale přesun Veselého do Španělska už mnozí berou jako hotovou věc.