Česká bomba: Veselý přestupuje do Barcelony. Zahraje si se Satoranským?

Basketbalista Jan Veselý zřejmě po osmi letech opustí Fenerbahce Istanbul a bude hrát za Barcelonu. S katalánským klubem by měl podepsat tříletou smlouvu s ročním platem 2,5 milionu eur. Uvedl to španělský list AS a další média s odkazem na informace tureckého basketbalového novináře Ugura Ozana Sulaka. Veselý by se mohl sejít v týmu s další českou hvězdou Tomášem Satoranským, kterého Barcelona láká k návratu.