New York na Žižkově? Podívejte se, jak vypadá Satoranského nové hřiště

Rucker Park. Legendární basketbalové hřiště pod širým nebem v newyorském Harlemu, kde vyrůstaly hvězdy NBA a kde je stále živo díky nekonečným zápasům místních talentů i veteránů. Zahrát si v Rucker Parku patří k nejsilnějším basketbalovým zážitkům stejně jako třeba návštěva Madison Square Garden – vždyť bitvy na plácku v Harlemu si v minulosti nenechali ujít ani Kobe Bryant nebo Kevin Durant.

Podobné prostředí pro nejširší sportovní veřejnost teď vzniká i na pražském Žižkově pod patronátem Tomáše Satoranského. „Dostupné basketbalové hřiště je klíčová věc, která probouzí vášeň pro hru. Já jsem se coby kluk samozřejmě zlepšoval na USK, ale největší svoboda byla vždycky v tom jít si zahrát ven. Tam jsem se do basketbalu zamiloval,“ řekl reprezentační lídr exkluzivně webu iSport.cz a magazínu Forbes.

„Kluk z Flóry“ má na mysli areál na Pražačce, který nabízí vedle fotbalového hřiště a kurtů pro tenis, volejbal a nohejbal i basketbalový plácek. Ano: ten, na kterém Satoranský propadl vášni pro oranžový míč. „Baskeťáci vědí, že to je kultovní místo pražské basketbalové komunity. Jako kluk jsem tam chodil často,“ vzpomíná rozehrávač, který odehrál šest sezon v NBA.

„Samozřejmě, že jsem se inspiroval Amerikou, ale třeba i Španělskem a Chorvatskem. Vlastně skoro všude je venkovních basketbalových hřišť víc, než u nás. A když už nějaké vznikne, tak je multifunkční a pod košem je fotbalová branka,“ mrzí Satoranského.

Renovovaná Pražačka tak nabídne mladým basketbalistům a basketbalistkám komfort, který v Česku není běžný. Nově položená granulátová vrstva je pro hru venku ideální, koše budou mít pevnou konstrukci a odolné obroučky, na nichž se může smečující hráč bez obav zhoupnout. V letních vedrech se návštěvníci Pražačky budou moci osvěžit u pítek, po setmění budou fungovat světla, k dispozici bude i kompresor na dofouknutí míče.

„Z Tomášovy strany byla vždycky touha vrátit něco do českého basketu, ale hledali jsme správnou platformu. Teď jsme ji našli. Basketbalových hřišť je málo, a pokud už jsou, tak jsou multifunkční, což často znamená lítý boj mezi fotbalisty a basketbalisty. Chtěli jsme dokázat, že to jde i v českých podmínkách,“ doplňuje Satoranského jeho dlouholetý agent Phillip Parun, další z hybatelů ambiciózního projektu.

Zhruba třímilionová investice do rekonstrukce „pražského Rucker Parku“, jehož majitelem je městská část Praha 3, je nevratná – podstatou je co největší dostupnost všem zájemcům. „Tomáš na začátku garantoval celý rozpočet, ale postupem času jsme začali doplňovat další partnery. Saty chtěl jít příkladem,“ přibližuje Parun.

Satoranského vizi finančně podpořila i NBPA, tedy Hráčská asociace NBA. Každý basketbalista slavné ligy má v rámci asociace nárok na roční příspěvek ve výši 25 000 dolarů na svůj charitativní projekt: NBPA pak hráčem zvolenou částku ještě zdvojnásobí. Na Žižkov tak putuje zhruba 600 000 korun díky Satoranského poslední sezoně 2021-22, stejnou částku pak doručí Hráčská asociace.

„Vím, že s pomocí NBPA postavili podobná hřiště ve svých zemích jiní evropští hráči jako Kristaps Porzingis, Luka Dončič nebo Zaza Pachulia,“ říká někdejší rozehrávač Chicaga či Washingtonu: „Řešili jsme jen, kdy do toho jít. Minulé léto bylo kvůli olympiádě hrozně hektické, ale teď je správná doba. Cíl byl stihnout to do startu EURObasketu na začátku září, ale otevřeme už v sobotu 13. srpna streetballovým turnajem 3 na 3 a hip hopovým koncertem.“

V ideálním případě by Pražačka v budoucnosti nemusela být jediným podobným basketbalovým kurtem v Česku. „Doufáme, že poslouží jako vlajková loď pro ostatní,“ věří Parun: „Nemá to být pomník Tomáše Satoranského. Přáli bychom si, aby námi zvolený a teď už i vyzkoušený model inspiroval další basketbalisty. V Brně by mohlo vzniknout hřiště místních legend. Vít Krejčí plánuje něco podobného pro Písek. Bylo by fajn, aby bylo hřiště Jana Veselého v Ostravě. Známý hráč by mohl být patronem celého projektu: spoléháme na basketbalovou komunitu a chceme ukázat, že k tomu nejsou potřeba desítky milionů, ale spolupráce více nadšených lidí.“

Sám třicetiletý basketbalista, který bude od nové sezony nastupovat v Barceloně, zdůrazňuje, že současný zájem o basketbal v Česku dobře vnímá a váží si ho. „K celému nápadu mě přivedlo i to, co se dělo během a po MS 2019 v Číně,“ vrací se Satoranský o tři roky dříve: „Odezva fanoušků a veřejnosti byla neskutečná. Kolik lidí sledovalo, jak jsme hráli! A kolik lidí si třeba chodilo i zaházet na koš – kamarádi mi posílali do Číny fotky a videa: Podívej, už je zase někdo na hřišti! Doufám, že se nám podařilo udržet basketbal v popředí zájmu. Chceme na to navázat.“

A narazí někdy návštěvníci Pražačky na „kluka z Flóry“, který tam bude po večerech pilovat driblink? „Možné je všechno,“ usmívá se Satoranský.

Fakta o Pražačce