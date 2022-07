V nároďáku si věřím víc než v NBA, zářil Satoranský. Mrzela ho hluchá místa

Lídr basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský pomohl k vítězství nad domácí Litvou jako nejlepší střelec zápasu 21 body a byl šťastný, že tým kouče Ronena Ginzburga nejen pečetil postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa, ale přenáší si dál i tři vítězství. Další boje čekají Čechy s Francií, Maďarskem a Černou Horou. K postupu na turnaj, jenž se bude konat na přelomu srpna a září 2023 v Indonésii, Japonsku a na Filipínách, musí skončit v další skupině do třetího místa.

„Je to úleva. Zároveň to bylo náročné okno. Nečekal jsem tento dvojzápas až tak fyzicky náročný. Ale evropský basketbal je fyzicky o trochu dál než NBA. Zároveň jde v těchto zápasech o všechno, takže týmy hrají do konce. Máme obrovskou radost, že se nám tady podařilo vyhrát a tuhle výhru si bereme do další fáze kvalifikace,“ řekl Satoranský. „Byli jsme trošku nespokojení s tím, že jsme (doma nad Bosnou a Hercegovinou) nevyhráli o 14 bodů, ale nakonec bereme dvě výhry. Navíc máme v obou případech lepší vzájemný zápas, takže je to perfektní,“ připomněl.

Češi začali kvalifikaci třemi porážkami, pak se vrátili do hry o postup. „Na to, jak jsme začínali, tak to určitě není špatné. Máme kromě Bulharska, které nepostupuje, lepší vzájemné zápasy s oběma postupujícími a teď samozřejmě uvidíme, s kým budeme hrát to čtvrté okno, protože potom spousta hráčů zase do dalších oken nemůže nastoupit,“ řekl Satoranský před tím, než další vývoj určil pro 24. srpna duel ve Francii a o tři dny později v Chomutově s Maďarskem.

Už v prvním poločase v Klajpedě vedli Češi třikrát o 17 bodů. Po pauze ale přišla pasáž, v níž Litevci přehráli soupeře 17:5 a snížili na 49:50. „Bohužel máme furt někdy takto hluchá místa. Musíme na tom zapracovat hlavně před Eurobasketem. Doufám, že nám pomůže měsíc přípravy, kdy budeme určitě líp připravení na určité situace. Když na nás soupeři přitlačí a fyzicky vyvíjejí nátlak, tak jsme měli pár špatných ztrát i na konci zápasu. Jinak si ale myslím, že sebevědomí máme z předchozích výsledků a z toho, že už hrajeme dlouhou spolu a dokázali jsme zpátky vrátit do zápasu a vyhrávat prakticky celou dobu o 10 bodů,“ podotkl Satoranský.

V čase 27:04 trojkou opět nastartoval Ginzburgův výběr. „Na začátku mi spadly čtyři střely v řadě. A já si samozřejmě věřím v nároďaku víc než tomu bylo v NBA. Viděl jsem, že nikdo moc nedával v ten moment, takže jsem na sebe vzal tuhle střelu a určitě mentálně to pomohlo,“ uvedl Satoranský. „Basket je nahoru dolů. Nemůžete na sebe zase vyvíjet takový tlak. Já si vždycky psychicky říkám, že přijde nějaká naše šňůra. Myslím, že vždycky když jsme doskočili a hráli jsme rychle dopředu, tak z toho byly lehké body. To se nám pak podařilo i v té třetí čtvrtině.“

Vychutnal si bouřlivou atmosféru v zaplněné Švyturio Areně pro více než 6000 diváků. „Je to skvělé. Já si to vždycky užívám v Litvě, i když jsme tady hráli proti Žalgirisu s Barcelonou, nebo přípravný turnaj ve Vilniusu. Přijde plná hala, zpívají hymnu a fandí. Je to úžasné. Myslím, že máme co závidět jako basketbalisti z Česka tu národní hrdost pro tuhle hru a určitě to domácí tým žene dopředu a jsou ještě mnohem víc hrdí, když reprezentujou,“ prohlásil Satoranský. Ohlušující pískot mu nevadil. „Já jsem měl vždycky nejlepší zápasy proti Crvene zvezdě v Bělohradě. Vždycky se víc vyhecuju, když je nepříznivá atmosféra a pískot. Já si myslím, že to někdy i potřebuju.“

Pro zářijové mistrovství Evropy, jehož jedna ze základních skupin se koná v Praze, si tým podle něj odnáší řadu pozitiv. „Dokážeme se rychle sehrát a čelit těžkým momentům. To si myslím, že je určitě důležité pro Eurobasket, protože tam bude obrovský tlak. Hrajeme doma po dlouhé době, takže to byla dobrá prověrka v Pardubicích i teď sem přijít a v nátlaku toho, že když neprohrajeme, tak postoupíme. Samozřejmě Honza Veselý, Víťa Krejčí nám přinesou do hry určité věci, ale musíme zapracovat na nějakých taktických věcech. Tyto dva zápasy nám aspoň ukázaly na srpen, na čem je třeba pracovat,“ podotkl.

Je rád, že kádr je široký. „Je tu variabilita střelců, kteří mohou přijít, jako David Jelínek, Vojta (Hruban), Boči (Jaromír Bohačík), ale dneska nás opravdu hnal dopředu Kyzi (Tomáš Kyzlink). Je úžasné mít takhle rychlého skórera, který může dát střelu z dálky, ale může taky najet prakticky proti každému pivotovi. Takže jsem rád, že máme zase trošičku širší spektrum v té naší hře,“ podotkl Satoranský.

Český tým má k dvěma turnajům v Pardubicích a Hamburku v srpnu jistotu generálku v ostrých kvalifikačních zápasech. „Budeme hrát proti silným soupeřům, bude to součást přípravy a aspoň se zase trochu připravíme na nějaký tlak. Nebudeme hrát jen v přípravných zápasech, kde o nic nejde,“ dodal Satoranský.

Kvalifikace basketbalistů o postup na mistrovství světa 2023 - skupina F:

Litva - Česko 72:83 (13:23, 32:45, 52:61)

Nejvíce bodů Litvy: Brazdeikis 13, Grigonis 11, Masiulis 10.

Sestava ČR: Satoranský 21, J. Bohačík 9, Balvín 8, Hruban 3, Kříž - Kyzlink 18, Auda 14, Jelínek 10, Peterka, Sehnal.

Fauly: 27:26. Trestné hody: 28/20 - 23/14. Trojky: 8:5. Doskoky: 31:38.

Bosna a Hercegovina - Bulharsko 76:73.

Konečná tabulka: