Krejčí: druhý rozehrávač. Češi smetli Bulhary, mladík kryl záda Satoranskému

Po dvou a půl letech se Vít Krejčí předvedl v národním dresu. Poprvé coby borec se zkušenostmi z NBA, ale ve dvaadvaceti letech také pořád coby jasně největší zelenáč mezi protřelými borci. Právě potetovaný energický mladík ale může být X-faktorem týmového úspěchu.

Vít Krejčí proti Bulharsku minuty: 14:02 body: 10 doskoky: 4 asistence: 2 získané míče: 2

Češi v Pardubicích načali sérii šesti zápasů, která povede k úvodnímu vystoupení na Eurobasketu, jež čeká v Praze v pátek 2. září proti Polsku. Tehdy začne pořádný kvapík ve skupině D, pět zápasů v sedmi dnech. A je zřejmé, že Tomáš Satoranský, hlavní muž výběru kouče Ronena Ginzburga nesmí být přetěžovaný. Odpověď na to, kdo bude dirigovat tým z pozice druhého rozehrávače, když bude Sato na lavičce, je jedním ze zásadních témat přípravy.

Prvotní plán kouče Ginzburga se jeví nadějně – svěřit tuhle práci do rukou Krejčího. „V OKC jsem hrál chvíli rozehrávku na Summer League, ale rozehrávka v NBA je úplně něco jiného než v Evropě. Tam máte za úkol hrát pick and roll a přihrávat, kdežto v Evropě člověk musí fakt řídit ostatní. V tom mám ještě problém a třeba Saty to zvládá dokonale. Mám se od něj co učit,“ pronesl Krejčí po mači s Bulharskem, kterému dal za 14 minut 10 bodů. Blýskl se náhozem na smeč Ondřeje Balvína, zdravou drzostí, atletičností a především třemi danými trojkami ze čtyř pokusů. „Na trojce jsem hodně pracoval a tím, jak je tady ještě blíž než v NBA, cítím se hodně dobře. Mám natrénováno, klidně bych střílel i dva metry za trojkou. První mi tam padla, tak jsem měl sebevědomí,“ usmíval se 202 centimetrů vysoký borec.

Asistent Luboš Bartoň vidí Krejčího ideální pozici na dvojce. Když bude muset hrát ryzího dirigenta, má však také své plusy. „Tím je jeho rychlost. Chceme od něj, aby tahal míč rychle dopředu. On je v tomhle speciální. Nemáme tu nikoho rychlejšího s míčem,“ líčil Bartoň a Krejčí roli přijímá. „Trenér po mně nechce, abych byl klasický rozehrávač jako Saty, ale jak mám míč, mám to narvat dopředu. Koleno se cítí skvěle, mám sebevědomí na to se sprintem rozběhnout a něco vymyslet,“ připomněl Krejčí, že po dubnové artroskopické operaci je už zcela fit a dychtivě si užívá každou vteřinu na palubovce.

„Myslím, že Víťovi sedí dobře ten náš rychlejší styl hry, možná by se to dalo porovnat se stylem NBA. V rychlých brejcích je těžko zastavitelný, je to jeho hodně silná stránka a do našeho stylu hry to dobře sedí,“ chválil i Patrik Auda.

Češi smetli Bulhary rozdílem 33 bodů a Luboš Bartoň byl přesto i kritický. „Ukázali jsme náš potenciál tak na 60, 70 procent. Zvlášť v individuální obraně byly chyby, měli jsme být agresivnější,“ prohlásil. V neděli od 17.30 čeká Satoranského a spol. Chorvatsko, což už bude jiný level. Do Pardubic dorazily veličiny z NBA jako snajpr Bojan Bogdanovič (Utah), Dario Šarič (Phoenix), Ivica Zubac (LA Clippers) či Mario Hezonja z Realu Madrid.