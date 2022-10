Sato a Veselý: vzhůru na trůn Euroligy. V Barceloně berou miliony dolarů

Tomáš Satoranský s koučem Ronenem Ginzburgem po postupu do osmifinále ME v basketbalu • Reuters

Ve fotbalové Champions League je Plzeň do počtu. V basketbalové Eurolize, druhé nejvýznamnější týmové soutěži kontinentu, mají být však Češi hodně vidět. Tomáš Satoranský s Janem Veselým hodlají dostat Barcelonu až na samý vrchol. Maratonská soutěž, která vyvrcholí v květnu Final Four zřejmě v litevském Kaunasu, startuje dnes.

Přivedli je kvůli titulům. Hon na ně právě začíná. „Jsme Barcelona. Čeká se od nás, že vyhrajeme všechno,“ uvědomuje si Jan Veselý. Spolu s kamarádem Tomášem Satoranským a srbským tvrďákem Nikolou Kaliničem je klíčovou letní posilou katalánského giganta pod koši.

Klub neprožívá zrovna zlatou éru. Za posledních osm let ovládl jedinkrát španělskou ACB ligu, třetí euroligový primát v dějinách marně vyhlíží od roku 2010. Loni v obou prestižních soutěžích vyhrála Barcelona základní část, aby ve finále domácí ligy padla s Realem Madrid 3:1 na zápasy a v semifinále euroligového Final Four zase nestačila na kolos ze španělské metropole (83:86).

El Clásico skončilo klasickými výsledky, šeptali kritici a temperamentní kouč ve službách Barcelony Šarunas Jasikevičius čelil otázkám, zda je tím pravým trenérem, který posune Barcu přes kopec.

Největší favorité Euroligy 1. Real Madrid 2. Anadolu Efes Istanbul 3. Barcelona 4. Emporio Armani Milán 5. Fenerbahce Istanbul 6. Olympiacos Pireus 7. AS Monaco 8. Bayern Mnichov

Legendární litevský rozehrávač, který vstupuje do třetí sezony coby šéf lavičky týmu, zareagoval po svém. Na konci jara už večeřel ve městě se Satoranským. Možná mu připomněl jeho slova z roku 2016, když se s Barcelonou loučil. „Mám tady nedodělanou práci. Vrátím se a pozvedneme trofeje,“ slíbil fanouškům Sato, který v dresu Barcy odehrál dvě sezony (9 bodů a 3,6 asistence na zápas). Teď se po šesti letech v NBA a coby třicetiletý borec na vrcholu sil vrací pro víc.

Ve staronovém působišti podepsal na čtyři roky, o rok a půl starší kamarád Veselý na tři. Poprvé si ti dva zahrají na klubové úrovni spolu. Podle webu eurohoops je Satoranský s gáží 2 miliony dolarů na sezonu devátým nejlépe placeným hráčem Euroligy, Veselý šel údajně po přestupu z Fenerbahce se svým dřívějším platem z Turecka (2,3 milionu dolarů) výrazně níž. Přesto oba patří k tomu nejdražšímu, co Barcelona na soupisce má. I tak se dívají zdaleka na záda svému momentálně zraněnému spoluhráči Nikolovi Mirotičovi, jehož roční plat je 5 milionů dolarů.

Katalánci jsou spolu s Madridem jasně nejbohatším týmem Evropy a investují, ačkoliv oba kluby za poslední sezonu vykázaly ztrátu přes 30 milionů eur a za poslední čtyři roky víc než 100 milionů eur. „Podívejte se, jaké mají ztráty. Tohle nás nikam nedovede. Akorát šroubují ceny,“ zkritizoval počínání španělského dua Paulius Motiejunas, generální manažer Žalgirisu Kaunas.

Euroliga je skutečně ztrátovým podnikem, byť čísla hovoří o tom, že její obliba stále roste. A s ní i příjmy. Například Barcelona počítá s tím, že v tomto ročníku skončí s mankem již jen 11 milionů eur.

Ráda by se za tuhle sumu konečně dočkala pronikavějšího úspěchu. A tím nejlepším možným je titul z Euroligy. Soutěž se rozjíždí již dnes, Satoranský a Veselý do ní vstoupí zítra v domácí hale Palau Blaugrana šlágrem s Olympiakosem Pireus. Barca má půlku týmu novou, kromě české dvojky se s novým prostředím sžívá Srb Kalinič, Američan se slovinským pasem Mike Tobey či Brazilec Oscar da Silva.

Tým má být ještě silnější než v posledním ročníku, to se však dá říci i o dvou největších konkurentech Realu Madrid i šampionu dvou posledních euroligových sezon Anadolu Efes Istanbul. Soutěž se hraje v osmnácti týmech na 34 kol, osmička nejlepších postoupí do play off hraného na tři vítězné zápasy. Z něj vzejdou účastníci Final Four. Barca do něj i s českou pomocí hodlá proklouznout potřetí za sebou a konečně předvést velký bang.

„To ale není vůbec nic snadného. Final Four je loterie. Po 80 minut musíte předvést ten nejlepší basket bez jediného výpadku. Nic jiného se nepočítá,“ řekl Veselý, euroligový šampion s Fenerbahce z roku 2017. To Satoranského vitrína velkých úspěchů na klubové scéně je zatím prázdná.

Nastal čas to změnit a dodržet starý slib.