TOP boháči mezi českými sportovci: Schick či Pastrňák, ale vítěz je jinde

Kteří čeští sportovci si za poslední rok vydělali nejvíc peněz? • FOTO: Koláž isport.cz Cesta na vrchol je trnitá. Vede přes moře odříkání i horu nářků. Do cíle se dostane jen zlomek z těch, kteří se kdy postavili na startovní čáru. A na ty čeká sláva a bohatství. Sportem se dá přijít k pořádnému balíku. O čemž se můžete přesvědčit v tradičním žebříčku magazínu Forbes, který sestavil pořadí 25 nejlépe placených českých sportovců. (Kompletní seznam najdete zde >>>) Výdělky přitom počítal jako hrubý příjem ze dvou zdrojů: platu od klubu (případně prize money) a peněz od sponzorů za období červenec 2021 – červen 2022. Komu účet za poslední rok nabobtnal nejvíc? A jak jsou na tom ženy?

10. Matěj Vydra - 85 milionů korun Fotbal / Burnley / 30 let Smolař. První, co vás napadne, když vám na mysli přistane jméno Matěje Vydry. Poslední útočníkova sezona připomínala horskou dráhu, která ovšem vykolejila. Kdykoli jeho forma gradovala, přišla stopka v podobě zranění. V květnu si přetrhl křížový vaz v koleni a v Burnley mu navíc vypršela smlouva.

9. Dominik Kubalík - 95 milionů korun Hokej / Detroit Red Wings / 26 let Do NHL připlul na velké vlně. Jenže poslední ročník mu vůbec nevyšel. V 78 zápasech nasázel dietních 15 gólů. A není divu, že s jeho výkony panovala v Chicagu nespokojenost. Po konci smlouvy u Blackhawks podepsal jako volný hráč Detroitu. V dresu Red Wings tak má ideální možnost na restart.

8. Tomáš Souček - 112 milionů korun Fotbal / West Ham United / 27 let S Kladiváři se Tomáš Souček v minulé sezoně mocně tlačil do Ligy mistrů. Po skvělém startu ale West Hamu v závěru došel dech a nakonec je z toho účast „jen“ v Konferenční lize. A nezdar zažil i v dresu české reprezentace, které se nepodařilo si proklestit cestu na mistrovství světa v Kataru.

7. Jakub Vrána - 113 milionů korun Hokej / Detroit Red Wings / 26 let Zatímco v NHL platí za obávaného snajpra, kdykoli navlékne dres národního týmu, neklape to. Čím to? Tenhle rébus se reprezentační trenéři snaží rozluštit několik let. V posledním ročníku ho přibrzdilo zranění ramene. Po návratu do sestavy Detroitu zapsal 13 tref ve 26 duelech. Tedy gól každý druhý zápas.

6. Ondřej Palát - 126 milionů korun Hokej / New Jersey Devils / 31 let Tampu dotáhl do posledních tří finál play off NHL. Z toho dvakrát nad hlavu pozvedl Stanleyův pohár. Dynastie Lightning se dost možná přehoupla přes výkonnostní horizont. Tahle éra bude pokračovat bez Ondřeje Paláta, na kterého nezbyly peníze v platovém stropu. A tak se přestěhoval do New Jersey.

5. Tomáš Hertl - 129 milionů korun Hokej / San Jose Sharks / 28 let Nejprve se o tom šuškalo, pak začalo mluvit nahlas a nakonec toho byly plné novinové titulky. Kam se Tomáš Hertl přestěhuje? Nikam. Trejd se nekonal. Forvard zůstal věrný organizaci San Jose, kde podepsal nový macatý kontrakt, jenž mu vynese v následujících osmi letech 1,56 miliardy korun.

4. Patrik Schick - 148 milionů korun Fotbal / Bayer Leverkusen / 26 let Jako když škrtnete zápalkou a odpálíte ohňostroj. Patrik Schick v minulé sezoně povolil střeleckou uzdu. V německé Bundeslize nasoukal ve 27 zápasech 24 tref. A nebýt zranění, mohlo jich být ještě víc. V létě se spekulovalo o změně adresy. Nakonec ale podepsal novou výnosnou smlouvu s Leverkusenem.

3. David Pastrňák - 170 milionů korun Hokej / Boston Bruins / 26 let V Bostonu mu zbývá ukrojit poslední rok ze stávajícího kontraktu. A v NHL se již bujaře diskutuje o novém. Kolik čísel bude obsahovat jeho gáže? Sedm, nebo osm? Spekuluje se, že by David Pastrňák mohl s Bruins podepsat na dalších osm let s ročním příjmem 10 milionů dolarů (241 milionů korun).

2. Jakub Voráček - 181 milionů korun Hokej / Columbus Blue Jackets / 32 let Po deseti sezonách strávených ve Philadelphii se vrátil do Columbusu. Na místo, kde jeho kariéra v NHL odstartovala. Pořád patří ke klíčovým postavám týmu, smlouvu má ještě na dva roky a přes léto mu určitě udělalo radost, že u Blue Jackets podepsal Johnny Gaudreau. To je velká posila.

1. Tomáš Satoranský - 242 milionů korun Basketbal / Barcelona / 30 let Jestli někdo zažil turbulentnější rok než on? Těžko. Tomáš Satoranský by si klidně mohl založit stěhovací firmu. V NBA měnil během krátké doby adresu hned třikrát. Proto není divu, že se po šesti letech v zámoří rozhodl pro návrat do Evropy. Konkrétně do Barcelony, kde už v minulosti působil.