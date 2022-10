Barcelona padla v Kaunasu. Satoranský pokazil závěr, Veselý top střelec týmu

Barcelona odcestovala na další euroligovou misi do Kaunasu, aby se utkala s tamním Žalgirisem. Papírové předpoklady jasně favorizovaly katalánský velkoklub, v jehož základní sestavě znovu naskočil do hry i Tomáš Satoranský. Jeho krajan Jan Veselý začínal na lavičce, ale dle zvyklostí do utkání rychle nakoukl. Ani český tandem však neodčaroval kouzlo Žalgiria areny, kde domácí zvládli lépe infarktovou koncovku a vyhráli 73:72. Veselý se stal s 12 body nejlepším střelcem hostů, Satoranský měl na ruce výhru, ale selhal.