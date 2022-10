Nymburk zažil na Slavii trapas. Budu se stydět vyjít na ulici, řekl Kříž

Nymburk v nové sezoně hledá optimální formu. V domácí soutěži narazil už ve 3. kole v Děčíně a sobotní prohra na Slavii je pak prvotřídním šokem.

Obhájce titulu prohrával na půdě nováčka už o 17 bodů, v závěru sice zabojoval a snížil na čtyři body, ale druhou porážku v sezoně neodvrátil. Slavia vedená bývalým kapitánem Nymburka Pavlem Pumprlou mohla jásat, v táboře hostů veselo rozhodně nebylo.

„Soupeř hrál opravdu dobře, bojoval a zasloužil si vyhrát. Náš výkon si zaslouží veškerou kritiku. Já za to beru plnou odpovědnost, asi jsem udělal něco špatně. Rozhodně máme na to, abychom hráli lépe,“ hodnotil lotyšský kouč Štelmahers.

„Nevím, jestli jsem se ve svém basketbalovém životě někdy cítil takhle trapně,“ líčila nymburská opora Martin Kříž.

„Je to obrovská ostuda a neomluvitelné, co jsme předváděli na hřišti. Budu se teď asi stydět vyjít na ulici. Slavia předvedla excelentní výkon, ale je to nováček ligy a my jsme osmnáctinásobní šampioni. A podle toho by to mělo vypadat,“ prohlásil Kříž.

Nymburk má za sebou mizerný týden. Prohrál v Lize mistrů na půdě bosenské Igokey, v tabulce české ligy klesl na pátou příčku.

„Budeme mít co dělat, abychom to odčinili a mohli se sami sobě podívat do očí. Teď je třeba se omluvit našim fanouškům, kteří nás přijeli podpořit a všem, kteří se na to dívali. Doufám, že něco takového se nebude už nikdy opakovat,“ dodal Kříž.

SK Slavia Praha - ERA Basketbal Nymburk 80:71 (27:18, 15:22, 22:12, 16:19)

Nejvíce bodů: Dworsky 21, Kheil 18, Jelínek 8 - Lockett 16, Ivanauskas a Palyza po 10, Klassen 9, Benda 7, Watson, Simmons a Tůma po 5, Kovář a Kříž po 2. Fauly: 22:21. TH: 18/12 - 24:19. Trojky: 10:4. Doskoky: 36:42. Ztráty: 12:11. Zisky: 6:6. Asistence: 18:10.