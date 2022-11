Satoranský pomohl k výhře. Federální souboj pro českou dvojici Barcy

Basketbalisté Barcelony nedokázali vytěžit dobrý vstup do euroligového klání • Twitter

Nicolas Laprovittola se v euroligovém utkání blýsknul 28 body, ani to však Barceloně k výhře nestačilo • Twitter

Defenzivní koncert Barcelony ve druhé čtvrtině! Do Palau Blaugrana tentokrát přijel Partizan Bělehrad. Srbský celek si užívá Euroligu po osmi letech a se slovutným Željkem Obradovičem na lavičce si brousil zuby i na vybrakování barcelonské bašty. Smůla! Barca učinila nápravu po dvou porážkách a vyhrála 79:68. Měrou vrchovatou se na díle srbské zkázy podílel Tomáš Satoranský s bilancí 11 bodů, tří doskoků a tří asistencí.

Barcelona potřebovala jednoznačně zabrat už jen pro svůj vlastní klid. Prohra v Istanbulu s Anadolu Efes takovou tragédií nebyla, ale porážka v katalánském derby španělské ligy s Badalonou už znamenala alarm v šatně Šarunase Jasikevičiuse.

Proti Partizanu tradičně vyběhl v základní rotaci na palubovku Tomáš Satoranský. Jan Veselý čekal na lavičce. Úkol Barcy zněl jasně – uhlídat rychlé protiútoky srbských návštěvníků. Euroligové premiéry se dočkal Slovák Vladimír Brodziansky, který přišel do Partizanu doslova před několika dny z Turecka a vedl si dobře. Ve čtvrté čtvrtině se dokonce potkali na hřišti Brodziansky a Kyle Kuric. Rozehrávač Barcelony má i slovenské občanství po svém dědečkovi a vrátil se na euroligové palubovky po dlouhé době kvůli zdravotním problémům.

Je fakt, že v první čtvrtině se domácím nedařilo a Palau Blaugrana mnohdy utichla, protože Partizan se dostal až do šestibodového vedení. Tam to ale skončilo. Ve druhé periodě španělský zástupce zavřel krám a zejména rychlý návrat do obrany dělal někdejšímu zaměstnavateli Jana Veselého problémy.

Ano, Veselý v Partizanu strávil tři úspěšné sezony, než se vybičoval k angažmá v NBA. V úterním večeru však tahali za barcelonské nitky jiní. Tomáš Satoranský překypoval aktivitou a několikrát se i podíval z výšky na obroučku při úspěšném dunku.

Veselý tolik viditelný nebyl a zůstal věrný posledním zápasům, kdy český pivot z ofenzivních choutek slevil. Zapsal totiž jen čtyři body a pět doskoků. Barcu však táhli rozehrávači. Tradičně produktivní byl Nicolas Laprovittola, k němuž se přidal Satoranský. Ten také strávil na palubovce nejvíce času z domácích borců.

Partizan se kromě začátku utkání nedostal ke své typické hře opřené o rychlé protiútoky, a kdyby bodově neexplodoval ve druhé půli Danilo Andjušič, Partizan odjel domů s větším přídělem.