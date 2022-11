Nymburská hra s časem. Nepostoupit v LM by bylo velké zklamání, ví Palyza

Uplynulé léto se dá v Nymburku označit za dramatické. Vyměnili se trenéři i všichni cizinci, navíc za zahraničním angažmá odešel dlouholetý kapitán Vojtěch Hruban.

„Byl zakořeněný ve hře týmu na obou polovinách hřiště. Nahradit jej není snadné,“ vysvětluje Lukáš Palyza. „Ostřílení hráči vyprávěli, že když takové věci zažili, dá se od týmu očekávat optimální výkonnost až kolem ledna a února. My to potřebujeme dřív, nejlépe aby to přišlo už nyní,“ říká křídelník týmu.

Trápení českého mistra v úvodu sezony odnesl lotyšský kouč Roberts Štelmahers. „Herní pojetí, kterým jsme začali sezonu, bylo naprosto odlišné. Oproti dřívějšku otočka o 180 stupňů. Nesedělo nám hráčům a ani nebylo hezké se na to dívat. V žádném soutěžním zápase jsme nepředvedli uspokojivý výsledek. Když jsme vyhráli, tak o pár bodů a strašně jsme se nadřeli,“ ohlíží se Palyza.

Od nástupu Ladislava Sokolovského tým zvládl všech pět duelů v domácí soutěži (třikrát v řadě dal přes 100 bodů) a vyhrál i domácí bitvu v Lize mistrů s Bahcesehirem. „Láďa Sokolovský přivedl jasnou vizi: hrát rychlý nátlakový basketbal po celém hřišti, snažit se být agresivní a nejrychlejší tým v lize,“ prozrazuje Palyza.

Právě od skvělých výkonů na českých palubovkách se má tým odrazit k boji o postup v evropské soutěži. V úterý vyzve soka, kterého doma porazil až díky přeřazení na nejrychlejší stupeň hry (79:76).

„Věřím, že pokud navážeme v útoku na poslední zápasy a k tomu zlepšíme obranu, máme na to v Turecku uspět,“ tvrdí Sokolovský.

Bahcesehir, který angažoval šestatřicetiletého pivota Jamese Gista, prahne po odvetě. A Nymburk má dál nůž na krku. „Pokud bychom nevyhráli, už by nám k postupu nemusela stačit ani výhra nad Igokeou. Naopak s výhrou bychom měli ve vlastních rukou boj o druhé místo ve skupině,“ burcuje tým Sokolovský.

Nejen bývalá hráčská opora má v paměti, že před rokem Nymburk cíl nesplnil a skončil poslední. „Pokud by se nám to stalo podruhé v řadě, bylo by to pro všechny velké zklamání,“ nezastírá Palyza.

Program Nymburka v LM

Bahcesehir-Nymburk (úterý 18.00)

Nymbruk-Igokea (13. prosince)

Bilbao-Nymburk (21. prosince)

1. Bilbao 3 3 0 233:200 6 2. Igokea 3 1 2 238:229 4 3. Bahcesehir 3 1 2 212:226 4 4. Nymburk 3 1 2 207:235 4

Pozn.: první tým postupuje do Části vítězů, druhý a třetí do její kvalifikace