Líheň pro basketbalovou reprezentaci. Brno v Evropě vyráží na sever

Mladík Richard Bálint v ideální pětce soutěže, těžké zápasy s předními polskými kluby či estonským velikánem Tartu. Přes tři tisíce diváků na zápase s Anvilem Wloclawek. To byla pozitiva, která udělala na zástupce Basketu Brno takový dojem, že se přihlásili i do druhého ročníku ENBL.

Ten zahájí v úterý v polském Štětíně střetem s domácími, o den později čeká duel s estonským Tartu. Celkem se v ENBL představí patnáct týmů, Basket Brno startuje v osmičlenné skupině, z níž čtyři nejlepší projdou do play off.

„Tento ročník bude náročnější. Hlásily se do něj i kluby z Bundesligy, ale nevešly se. My se pokusíme dostat do play off, v ideálním případě do Final Four,“ hlásá brněnský trenér Lubomír Růžička, který kvalitativně řadí ENBL minimálně na úroveň FIBA EuroCupu.

Zatímco trendem v evropských pohárech je spořit náklady a ořezávat zápasy, severská liga nabízí až 11 utkání, když klub pronikne do play off a následně i Final Four. Navíc se hraje systémem několika miniturnajů na jednom místě. Například podmínkou pro přijetí izraelské Ziony bylo to, že nebude pořádat žádný turnaj, aby se soupeřům neprodražilo cestování.

„Takový systém nám dává v klubu smysl a vyhodnotili jsme to jako win - win situaci,“ popisuje Růžička, jehož tým čekají ve skupině polští giganti Trefl Sopoty či Stal Ostrow Wielkopolski stejně jako Ziona. „Což jsou kluby s násobně vyššími rozpočty, než máme my,“ přibližuje kouč.

Právě se Zionou a Ostrowem Wielkopolskim se Brňané střetnou po Vánocích při domácí etapě soutěže 27. a 28. prosince. K pořadatelství basketbalového svátku ještě z vlastní iniciativy přidali trenérský seminář ve spolupráci s ENBL a ČBF.

Takové kroky souzní s filozofií jednoho z nejzajímavějších českých basketbalových klubů, jenž v poslední sezoně domácí KNBL po patnácti letech vybojoval medaili (bronz) a masivně pracuje na všech mládežnických frontách včetně projektu Next Generation, jenž by měl opět obdržet pozvánku k nejprestižnější juniorské konfrontaci.

„Na soupisce A týmu je 16 hráčů, z toho 10 je mladších 20 let. Tito hráči ještě startují v našem béčku, které si vede velmi dobře v národce. Kluci jsou v sedmnácti, devatenácti letech připravováni do systému a profilováni do správných pozic, na kterých by měli nastupovat v profibasketbalu,“ líčí Růžička.

Jména jako Jakub Nečas, Šimon Svoboda, Matěj Dáňa, Petr Křivánek, Joanis Koulisianis či Milan Stráněl má čekat podobná budoucnost jako dvacetiletého Richarda Bálinta, jenž se z brněnské opory mění i v budoucnost národního týmu a v posledním kvalifikačním okně o MS dostal od kouče Ronena Ginzburga významné minuty. A potřeba i nadále bude každá talentovaná, vždyť národní tým čeká generační obměna.

„Je potřeba těm klukům říkat, že v roce 2027 je MS. A proč mít malé cíle, proč by neměli být součástí tohohle výběru?“ ptá se Růžička.

A v ENBL mohou udělat další krok k těmto metám.