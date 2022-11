Češka (25) vládne Španělsku a užívá si na pláži: Angažmá snů na Kanárech!

Do jaké míry jste spokojená s úvodem sezony v novém klubu?

„Měly jsme hodně zápasů a v podstatě všechny byly vyrovnané. Nejvíc asi mrzí porážka po prodloužení doma s Gironou. Ale máme hrozně mladý tým. Do minulého týdne jsem byla nejstarší hráčkou. V pětadvaceti letech. (usmívá se) Jinak se mi tam hrozně moc líbí. Myslím, že španělská liga je letos nejlepší v Evropě, určitě je nejvíc vyrovnaná. Zatím super.“

Jak jste se vlastně ocitla v Gran Canarii? Byla možnost zůstat v maďarském Ceglédu?

„Z mého pohledu nebyla. Měla jsem jinou nabídku z klubu, který hrál kvalifikaci o Euroligu. Nakonec to nevyšlo a na poslední chvíli jsem přestoupila do Gran Canarie. Španělská liga je jednou z nejlepších a byla jsem za tu nabídku ráda.“

Užíváte si působení v destinaci, která patří mezi nejatraktivnější v Evropě?

„Je to příjemné. Vždy když přijedeme z venkovního zápasu, jsem ráda zpět v teple. Na sraz reprezentace do Prahy jsem přiletěla bez bundy. (usmívá se) Na život je to tam skvělé a myslím, že o dost lepší než loni, kdy jsem byla v malém městě. Mimo basket si to tam hodně užívám.“

Stihla jste už procestovat celý ostrov?

„Úplně celý ne, ale když máme nějaký den volna, snažíme se někam zajet. Kvůli únavě pak z toho je většinou ležení na pláži. Ale to je pro mě ideální. (směje se) Je tam fakt krásně.“

Dočkala jste se tedy vysněného angažmá?

„Asi jo. Pamatuji si, že když jsem ještě byla v Žabinách, hrála tam Míša Stejskalová. A říkala jsem si, že bych tam jednou chtěla hrát. A teď přišla příležitost.“

Na druhou stranu, je velkou nevýhodou neustálé cestování za vzdálenými soupeři?

„Lítáme až v den zápasu a občas je tam únava z cestování. Ale myslím si, že si na to pomalu zvykáme. Tím, že musíme lítat na každý zápas – kromě soubojů s Tenerife – je to nevýhoda. Ale nějak se s tím popereme.“

Ve španělské lize působí Julia Reisingerová. Jste v kontaktu?

„Hrály jsme proti sobě první zápas, takže jsme byly v kontaktu hned. Občas si napíšeme, jak se daří. Samozřejmě sleduji i statistiky.“

Dostáváte 35 minut na zápas. Čím to, že máte takovou důvěru trenéra?

„Jelikož jsem byla ze začátku na tréninku jedna z nejstarších, bylo mi řečeno, že musím táhnout tým. Bodově i jako lídr pro mladší juniorky, které nemají tolik zkušeností. Já a Sika Konéová musejí tým táhnout.“

V tabulce vám hodně pomohla poslední výhra a figurujete na 9. příčce. Jak máte nastaveny týmové ambice?

„Základní cíl je určitě záchrana. Ve španělské lize je na to potřeba deset výher. My hráčky ale cílíme trochu výš – na play off. Je to vyrovnané, může se vyhrát i prohrát s každým a každý zápas je opravdu důležitý.“

Jak jste si sedly v týmu plném mladých basketbalistek?

„Ze začátku to bylo těžké skrz jazykovou bariéru. Někdo mluví jen španělsky, někdo pouze anglicky, takže tam bylo hodně překládání. Postupem času se to zlepšuje i tím, že nám přišla nová pivotka, která je Američanka. Všechny se v týmu zabydlujeme a každým zápasem je to lepší.“

Co vy a španělština?

„Trošku rozumím. Trenér mluví napůl španělsky a napůl anglicky. Pak občas holky něco překládají. Španělům se anglicky moc mluvit nechce, takže občas je to trochu složitější.“

Petra Holešínská ve španělské lize

Zápasy: 8

Minuty na zápas: 35:00

Bodový průměr: 20

Úspěšnost střelby 2 b: 39,2 %

Úspěšnost trojek: 47, 3 %

Doskoky na zápas: 5,6

Asistence na zápas: 1,6