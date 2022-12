Schizofrenní Barcelona v EL. Satoranský po faulu v závěru trnul, ale slavil

Místo činu: Berlín. Čeští basketbalisté Tomáš Satoranský a Jan Veselý se téměř po čtvrt roce vrátili do německé metropole. Tentokráte však ne v dresu národního týmu, když právě v Mercedes-Benz Areně padli s Řeckem v play off Eurobasketu, ale na klubové úrovni měli změřit v barvách Barcelony síly s tamní Albou pod hlavičkou Euroligy. A tentokráte to pro české duo dopadlo dobře, i když zápas napsal kriminální zápletku k pohledání, Barcelona totiž ukázala dvě tváře. Satoranský byl vidět více než jeho krajan pod košem.