Satoranský vystřihl výkon sezony! Bělehradský kouč byl v šoku

Byl to jeden z večerů zázraků v legendární bělehradské hale. Tentokrát však štěstěna nestála na straně domácího celku. Na porážce Crvené zvezdy Bělehrad 94:99 po prodloužení se největší měrou zasadil rozehrávač Barcelony Tomáš Satoranský, který si vylepšil rekordy sezony. Koncovka vypjatého duelu přinesla i sporný moment, který utekl pozornosti všech aktérů a na tiskovce rozhněval kouče srbského týmu.

Basketbalová hala, která nesla dlouhá léta název Pionir, byla v pátek večer svědky jednoho z nejlepších a nejdramatičtějších zápasů euroligové sezony.

Hlavním protagonistou byl český rozehrávač Tomáš Satoranský, jenž zaznamenal double double. Režíroval hru Barcelony, zapsal 10 asistencí a navrch trefil pět trojek. Jeho 19 bodů se blížilo osobnímu rekordu v soutěži.

„Pro nás je to skvělé vítězství, protože jsme se vrátili do zápasu ze situace, kdy jsme prohrávali ve čtvrté čtvrtině o 12 bodů,“ hlásil Satoranský.

Crvena zvezda měla soupeře na lopatkách, jenže v poslední sekundě základní hrací doby domácím vypálil rybník přesnou trojkovou střelou Nikola Mirotič.

„Chtěl jsem po našem hráči, aby jej před střelou fauloval, nestihli jsme to a prohráli jsme. Ale nezlobím se, bylo to odehráno s nejlepšími úmysly. Teď jsou hráči sice dole, ale zítra budou ještě silnější,“ líčil na tiskové konferenci trenér domácích Duško Ivanovič.

Aktérům duelu přitom uniklo, že Mitrovič před střelou, kterou s klaksonem srovnal skóre, šlápl na postranní čáru, čímž porušil pravidlo. Koš tak neměl platit.

„Pokud je to pravda, že Mirotič přešlápl, tak to nám nepomůže… Zápas se kvůli tomu anulovat nebude. Ze své pozice jsem to neviděl. Mohli jsme vyhrát ještě před touhle trefou, ale nepovedlo se to,“ krčil rameny Ivanovič.

Kouč domácího celku byl z informace od jednoho ze srbských novinářů hodně rozčarovaný. „Je to pro mě novinka. Vidíte, jací jsou rozhodčí. Jak to, že to nepískají. Upřímně jsem z toho v šoku.“

Tabulka Euroligy: