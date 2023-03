USK jde do bitvy sezony bez české hvězdy. Pomůžou diváci, věří Hejková

Stojí před bitvou, která rozhodne, zda si po roce znovu zahrají Final Four Euroligy. Po páteční porážce USK Praha ve španělském dramatu (71:73 po prodloužení) se čtvrtfinálová série play off mezi českými šampionkami a Salamankou protáhla na tři duely. „Jednoznačně to je zápas sezony, z toho neunikneme. Podle toho utkání budeme posuzovat, jak sezona dopadla,“ prohlásila trenérka Natália Hejková. Basketbalový souboj odstartuje v hale Královka ve středu v 19 hodin.

Cíl ukončit sérii už ve Španělsku jste nesplnili. Překvapila vás Salamanca agresivitou?

„Byla to jejich jediná šance, jak na nás jít. Ale záviselo to hlavně na tom, co v zápase povolili rozhodčí – a oni povolili tak tvrdou hru. Poločas jsme s tím nedokázali pracovat, druhou půli už to bylo lepší, ale bylo to složitější v tom, že domácí se dostali s podporou diváků na dobrou vlnu. Atmosféra tam byla dost divoká. Koncovka je samozřejmě i o štěstí a oni ho měli víc.“

Do prodloužení jste se dostali díky koši v poslední sekundě hrací doby. Domácí tým pak o výhře rozhodl „buzzerem“. Zažila jste v poslední době nějaké podobné drama?

„Za ty roky jsem dramat zažila víc. (usmívá se) Play off je úplně jiná soutěž. Proto jsem po prvním zápase upozorňovala, že výhra o 20 bodů absolutně nic neznamená, protože cestujeme k soupeři. Teď je to 1:1 a ve středu musíme vyhrát.“

Soupeřky v prvním zápase v Praze příliš nekousaly. Změní se to?

„Jejich výhoda je určitě psychika, protože dosáhly vítězství, ve které, myslím, ani nedoufaly. To je povzbudí. Zas budou nepříjemné, zas se budou snažit hrát agresivně. Fakt záleží na to, co jim rozhodčí dovolí.“

Kvalita by měla být na vaší straně? Dodává vám to klid?

„Kvalita na naší straně jednoznačně je. Právě kvalitou se budeme snažit prosadit. Jsme připravení, ale uvidíme, jestli právě až to velké chtění do přípravy nezasáhne. Protože psychika je psychika…“

Věříte, že vám pomůže i domácí atmosféra?

„Doufám a věřím, že diváci si cestu do haly najdou, protože je to dramatický zápas. Ale doufám, že nebudou jen 'diváci' – ale že nás v tom úsilí budou podporovat a budou podobně účinkovat jako fanoušci v Salamance.“

Lepší se zdravotní stav Alyssy Thomasové, která laboruje s kotníkem?

„Do konce sezony se to už nezlepší, musí jít přes bolest. Hrát bude určitě, ale jednoznačně ji to omezuje. Horší je, že podvrtnutí kotníku Veroniky Voráčkové je vážnější a bude stát čtyři až šest týdnů. Dostávala se do dobré formy a bude nám hodně chybět. Je to komplikace.“