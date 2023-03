Hraj pro tu holčičku, popisuje legenda, jak našla motivaci dál vítězit

V dresu dominantních USK Praha zvedla nad hlavu pohár pro mistryně ligy hned dvanáctkrát. Nyní Kateřina Suchanová (rozená Elhotová) nastupuje k dalšímu play off. Tentokrát by se však vítězná tečka za sezonou rovnala supersenzaci. Basketbalová legenda totiž po druhé mateřské pauze bojuje v barvách pražské Slavie. „Kromě USK jsme schopní hrát s každým,“ říká bojovně vicemistryně světa z roku 2010 před čtvrtfinálovou sérií s Chomutovem. Ve vzpomínkách se vrací i k „nudné“ dominanci svého bývalého klubu v ŽBL i motivaci, kterou našla díky jedné větě, tipuje letošní semifinalistky a vypráví o tom, jak její pohled na sport změnilo narození dětí.

Hrát play off ŽBL pro vás není rozhodně nic nového. Nezvyklé je ale určitě to, že v něm budete poprvé nastupovat v jiném než žlutomodrém dresu USK. S čím do vyřazovacích bojů jako hráčka Slavie jdete?

„S pocitem, že s Chomutovem dokážeme vést vyrovnaný zápas, ale bude to vyžadovat disciplínu, které se nám dost často nedostává a energii od každé hráčky. Protože každý zápas bude náročný, a když k tomu nepřistoupíme odhodlaně s vítěznou mentalitou, nemůžeme být úspěšní. O herním sebevědomí každé z nás ani nemluvím. Tenhle tým dokáže kromě USK hrát s každým, ale domnívám se, že právě víra sebe v sama nám často schází. A to je ohromná škoda. Budu se snažit přispět vším co umím a co mám, abych týmu pomohla. A věřím, že můžeme postoupit do semifinále.“

Za Slavii jste začala hrát v průběhu sezony po mateřské pauze. Jak se naplnila vaše očekávání a je liga v něčem jiná?

„V prvním zápase proti KP Brno v prosinci jsem chtěla hlavně ukázat, že ještě mohu hrát na této úrovni. A myslím, že se to povedlo. Do té doby jsem absolvovala minimum týmových tréninků. Postupem času jsem se ale víc zapracovala do herního systému a pořád si to sedá. Pár holek odešlo, mám pocit, že souhra ještě není ideální a že musíme víc komunikovat. A to jak na hřišti, tak i mimo něj. A jak mezi sebou, tak i s trenérem. Oceňuji, že Dušan Medvecký je typ kouče, s nímž můžete o všem mluvit. A úroveň ligy? Bohužel mi přijde, že je na nižší úrovni. Ten trend vnímám již delší dobu.“

Na prioritním místě ve vašem životě už je rodina. Jak se vedle ní najde čas na basketbal?

„Jsem přesvědčena o tom, že rodina by měla být na prvním místě u každého. Jinak čas musím logicky dělit mezi rodinu, děti a basketbal. Kdybych byla kariéristka, zaplatila bych si chůvu a hrála v zahraničí. Ale taková máma bych pro své děti být prostě nechtěla. Ta moje byla vždy k dispozici a vytvářela nám se sestrou neuvěřitelné zázemí, bez kterého bych se nestala vicemistryní světa a nedosáhla bych ani na další basketbalové mety. To byl pro mě ten správný domov, to vidím samozřejmě až nyní, kdy mám děti. Takže dnes chodím do haly, když je potřeba vyladit souhru s týmem anebo pro posílení těla. Už to ale není dvakrát denně. A není to zdaleka ani každý den.“

Slavia jde do čtvrtfinále z pátého místa proti čtvrtému Chomutovu, což znamená, že nebude zahajovat doma a zároveň jde o nejvyrovnanější dvojici mezi osmičkou postupujících. Kdo půjde dál z dalších tří soubojů?

„USK, Žabiny a Hradec. To je můj tip.“

Na obhájení titulu USK sázkové kanceláře kursy ani nevypisují. Letos klub navíc překonal rekord v počtu výher za sebou. Není to pro soupeře i diváky trochu nuda, jak jste to v USK vnímala?

„Nuda pro diváka to určitě je, tedy alespoň výsledkově - pokud tedy fanoušci nefandí určité konkrétní hráčce nebo hráčkám. Osobně jsem to vnímala tak, že po určité době bylo i pro mě složité hledat motivaci do těch zdánlivě jasných zápasů. Ale pak mi jeden moudrý muž řekl, že zrovna ten daný zápas se na mě přijde podívat holčička, co bude chtít hrát basketbal. Tak ať hraju jenom pro ni, že mohu ovlivnit další mladé hráče a hráčky. A to mi hodně pomohlo. Člověk si nechce udělat ostudu, chce si zachovat svou tvář i úroveň, tak jsem to alespoň vnímala, když jsem v dresu USK hrála.“

Čtvrtfinálové dvojice ŽBL USK Praha – Basket Slovanka Žabiny Brno - SBŠ Ostrava KP Brno – Sokol Hradec Králové Levhartice Chomutov – BLK Slavia Program začíná již 18. března

Pojďme ještě k národnímu týmu. V minulém týdnu bylo rozlosováno mistrovství Evropy a Češky se střetnou s Belgií, Itálií a domácím Izraelem. Jaké naděje mají svěřenkyně trenérky Ptáčkové na samotném turnaji?

„Moc českým lvicím fandím a jejich výkon v kvalifikačních zápasech mě potěšil. Přála bych jim, aby se v první řadě dostaly ze skupiny, což se na minulých turnajích nedařilo a lehké to nebude ani tentokrát. Celý tým na mě ale působí sladěně a sebevědomě. Umístění minimálně v elitní osmičce by českému basketu moc slušelo. Ale nedokážu odhadnout, kam až by holky mohly dojít.“

Mladé české pušky to po vaší generaci nemají jednoduché…

„To možná ano. Ale tým působí opravdu dobře, kompaktně, holky vědí, co hrát, jakou má každá roli, a to je důležité. V paní trenérce pak jistě cítí oporu, to se mi líbí. Jsem ráda, že nějaké minuty dostanou i velmi mladé holky, to je pro budoucí vývoj stěžejní. Držím jim palce. Zápasy na mistrovství Evropy si nenechám ujít.“