Hejková před Final Four: Každý se ptá, jestli to zase jdeme vyhrát

Osm let uplyne od slavného triumfu basketbalistek USK Praha v Eurolize. Tehdy v domácí hale Královka předčily i silný Jekatěrinburg a senzačně uzmuly prestižní trofej. Nyní se Final Four vrací do české metropole a napětí stoupá. „Každý se nás ptá: Zase to jdete vyhrát?“ usmívá se trenérka Natália Hejková. V pátečním semifinále (18.00) číhá na její výběr našlapaný Mersin. „A absolutním favoritem je Fenerbahce,“ upozorňuje slovenská expertka. Pozitivní zprávy? K dispozici budou i María Condeová s Veronikou Voráčkovou, které se zranily během play off

Hala Královka se halí do barev euroligového Final Four. Jak se vám výzdoba líbí?

„Už jsem něco podobného viděla, takže mě to nepřekvapuje. (usmívá se) Hráčky si za dva tři dny zvyknou, že je to trochu jinak. Už se těšíme, je to dlouhé čekání. Už aby Final Four vypuklo.“

Je tým dobře nachystaný?

„V pondělí na tréninku hrály Condeová i Voráčková poprvé pět na pět. Zlepšila se nálada celého týmu, protože máme o dva důležité kusy víc. Ovšem jedna je bez zápasů měsíc, druhá tři týdny. Ale ještě to trochu vylepšíme a proti Mersinu určitě naskočí.“

Proběhnou vám občas hlavou vzpomínky na triumf z roku 2015?

„No ježismarja, samozřejmě! (usmívá se) Fotku mám v kanceláři, takže ji vidím denně. Každý se nás ptá: Zase to jdete vyhrát?“

A co jim říkáte?

„Je úplně jiná situace, protože teď nás počítají mezi domácí favority. Tehdy jsme byli totální outsider a tuto pozici jsme využili. Na druhou stranu absolutní favorit nejsme my, ale Fenerbahce. Kromě toho, že tady bude mít podporu fanoušků, od minulého Final Four dokoupilo další hráčky, další hvězdy světového basketbalu. A tým má ještě silnější.“

Bylo by to s Fenerbahce krásné finále jako tehdy s Jekatěrinburgem?

„Ano, ale ještě před námi stojí Mersin, který v poslední době hraje velmi dobře. Jsme na ně připravení a uvidíme kdo s koho.“

Máte turecký tým rozebraný do puntíku?

„Jsou tam i pikanterie. Nejvíc informovaná je Thomasová, která tam měla přítelkyni Bonnerovou. Takže vždycky se dívala na jejich zápasy a úplně perfektně ví, o co kráčí. A Temi Fágbénléová k nám přišla z Mersinu. Další zajímavost? Ve finále WNBA proti sobě hrály naše Thomasová a Jonesová proti Grayové (její Las Vegas porazilo Connecticut), takže na revanš toho mají hodně.“

Je právě rozehrávačka Chelsea Grayová pro vás před semifinále největší hrozbou?

„Je jednoznačně největší osobnost týmu, ale jsou tam i další nebezpečné hráčky jako Hayesová, Williamsová, Crvendakičová. To jsou basketbalistky, které umějí hrát. Mersin před play off vyměnil trenéra, tým je dá se říct nový a silnější.“

Hrát doma je vždy jasná výhoda, nebo to může přinést tlak?

„Myslím, že napínavější finále Euroligy, než jaké jsme hráli s Ružomberokem doma (v roce 2000 proti Bourges) se dvěma prodlouženími už nebude. (směje se) A tam nám domácí prostředí pomohlo.“