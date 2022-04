Drtivý obrat favorita. Basketbalistky USK sahaly ve Final Four po senzaci

Basketbalistky USK v prvním utkání o Final Four po obratu těsně zdolaly Schio • ČTK / Kamaryt Michal

Tereza Vyoralová sní o dalším domácím Final Four Evropské ligy • Facebook ZVVZ USK Praha

Basketbalistky USK Praha zdolaly Schio a jsou ve Final Four • ČTK

Dokud stačily síly, dokázalo sedm statečných basketbalistek USK Praha přehrávat v semifinále Evropské ligy domácího kandidáta na titul. V istanbulském Final Four svěřenky trenérky Natálie Hejkové vedly nad Fenerbahce až o 12 bodů, v závěru však odpadly a zápas skončil jednoznačně 83:74 ve prospěch favorita. V neděli (13.00, živě ČT sport) bude české mistryně čekat zápas o bronz proti španělské Salamance.

Už před odletem na Final Four trenérka Natália Hejková věděla, že stejně jako v play off proti italskému Schiu bude muset sázet na úzkou rotaci basketbalistek. Oslabená kádr však víc než třicet minut semifinálové bitvy držel nadějný stav. Vaz však pražskému týmu srazilo zranění elitní Španělky Maríe Condeové.

„Tři čtvrtiny zápasu jsme hrály, co jsme si představovaly. Klíčovým momentem bylo, když musela odstoupit Condeová. Snížilo to naše možnosti, co udělat se zápasem,“ litovala Hejková náhlého zvratu.

Úvodí minuty bitvy o finále Euroligy byly ve znamení atraktivního basketbalu. Ofenziva dominovala nad obranou a český tým zdobil útočný doskok. Při střelecké chuti byla Slovinka Teja Oblaková a po sedmibodové šňůře pražský celek překvapivě vedl.

Pak se začala probouzet mimořádně fyzicky disponovaná Alina Jagupovová. Ukrajinská hvězda Fenerbahce kontrovala dvěma trojkami v krátkém čase. O slovo se hlásila také Amanda Zahuiová a po první čtvrtině vedl domácí tým o pět bodů (28:23).

Druhou část odstartovala trojku hráčka z lavičky Bria Hartleyová. Další zásah přidala Jagupovová a vše se odehrávalo dle tureckého scénáře. Jenže na straně USK začala fungovat osvědčená zbraň – rychlý protiútok.

Brionna Jonesová kontrovala tříbodovou akcí. Pilná střelkyně Oblaková pak donutila kouče Fenerbahce sáhnout po time outu. USK dál pokračoval ve zlepšené obraně. Veronika Voráčková trojkou snížila na rozdíl jediného bodu a hráčky tureckého celku viditelně znervózněly.

Ke konci poločasu padla deka na Jagupovovou a s ní výkonnostně odešly i její spoluhráčky. Pražský tým se mezitím poctivým výkonem dostal do vedení. Alyssa Thomasová a Španělka Condeová zařídily poločasové skóre 45:38 pro USK.

Fantastický první poločas outsider semifinále ozdobil 12 útočnými doskoky, v této činnosti zářila hlavně Američanka Thomasová. USK ve druhé čtvrtině obdržel jen 10 bodů a tureckému celku nepomohla ani poločasová pauza. Naopak Jonesová začala tříbodovou akcí a rázem panoval dvouciferný rozdíl ve skóre. Hráčky USK zvýšily po rychlém kontru na 50:38. Dvě minuty před koncem třetí čtvrtiny po trojce Terezy Vyoralové, držitelce euroligového titulu z roku 2015, vedl USK o 11 bodů.

V závěru čtvrtiny přece jen turecký tým přidal na obrátkách. Hlavním impulzem byla Zahuiová, bývalá členka pražského klubu. Pohromou pro USK navíc bylo zranění Španělky Condeové, která si při ostrém kontaktu se soupeřkou pohmoždila rameno.

Tým trenérky Hejkové vedl po třetí čtvrtině 63:59, od úvodu čtvrté desetiminutovky se však začalo utkání lámat na stranu Fenerbahce. Po trojkách McBrideové a Zahuiové (67:63) se v hale rozpoutalo peklo. A když se znovu začalo dařit postrachu Jagupovové, oslabený soupeř se dostal do bezvýchodné situace.

První bod USK ve čtvrté čtvrtině dala až po čtyřech minutách hry Dragana Stankovičová. Zatímco na v modrém dresu pokračovala v nadstandardním výkonu Zahuiová, hráčkám USK nepadaly ani otevřené střely. Bez Condeové se odehrávalo útočné fiasko. Poslední čtvrtinu vyhrál domácí tým drtivě 24:11.

„Zranění nás trápí celou sezonu. Z toho opravdu nejsme šťastné, ale stalo se to. Nemám podrobné informace, ale jisté je, že Maríi vypadlo rameno. Ona je má obě operovaná, takže to nebude jednoduché zranění a nemyslím si, že v neděli nastoupí,“ konstatovala Hejková s tím, že zdravotní problémy měla i Oblaková.

„Doufám, že i u Teji nepůjde po úderu v závěru zápasu o zlomený nos. Navíc dodám, že to bylo dvakrát, kdy Condeová nemohla hrát a Fenerbahce hrál klidně pět na čtyři a ani nepočkal na ošetření. To není moc fér,“ podotkla Hejková, která už vyhlížela k nedělnímu souboji o bronz.

Se Salamankou se její tým pokusí navázat na zisk medailí z Final Four před třemi lety. Fenerbahce bude proti Šoproni útočit na první titul v klubové historii.

Euroliga v číslech

Final Four Evropské ligy žen v Istanbulu - semifinále:

Fenerbahce Istanbul-ZVVZ USK Praha 83:74 (28:23, 38:45, 59:63)

Nejvíce bodů: Jagupovová 24, Zahuiová 18, McBrideová 15 - Oblaková 22, Jonesová 21, Thomasová 12. Fauly: 19:20. Trestné hody: 13/10 - 18/13. Trojky: 11:1. Doskoky: 30:39.

Salamanca-Šoproň 69:74 (13:22, 31:47, 52:64)

Nejvíce bodů: Copperová 23, Cazorlaová a K. L. Samuelsonová po 9 - Brooksová 27, Hatarová 15, Williamsová 13.

Nedělní program

O 3. místo, USK Praha-Salamanca (13:00, ČT sport)

Finále, Šoproň-Fenerbahce (16:00)