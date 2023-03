USK je ve Final Four Euroligy. Zářila Thomasová, v semifinále čekají Turkyně

Basketbalistky USK Praha si po roce opět zahrají Final Four Euroligy • ČTK / Kamaryt Michal

Nejdůležitější zápas dosavadního průběhu sezony zvládly, basketbalistky USK Praha tak mohly znovu po roce slavit postup do Final Four Euroligy. Svěřenky trenérky Natálie Hejkové porazily v rozhodujícím čtvrtfinále play off španělskou Salamanku v sestavě i s českou hvězdou Julií Reisingerovou 74:66. „Byl to úžasně dramatický zápas, až do koncovky nebylo rozhodnuto. Proto z toho máme daleko větší radost,“ prohlásila trenérka Natália Hejková.

Po smolné porážce v Salamance se basketbalistky USK Praha musely zkoncentrovat před klíčovou bitvou. Americké eso Alyssa Thomasová (s 20 body nejlepší střelkyně zápasu) hned po úvodním rozskoku ukázala odhodlání v táboře domácích a bleskově skórovala.

Jenže španělský sok se na půdě českých šampionek představil ve zcela jiném světle, než tomu bylo v úvodním duelu minulé úterý. Hostující tým od začátku střelecky táhla hlavně Julia Reisingerová a Maite Cazorlaová. „Zápas v Salamance jim zvedl sebevědomí. Nastoupily s tím, že nemůžou nic ztratit, jen překvapit. Měly to jednodušší než my,“ prohlásila pro Českou televizi trenérka Natália Hejková.

Domácí tým se přesto hned v první čtvrtině utrhl do dvouciferného náskoku. Na startu druhé části šel outsider zápasu na chvíli do těsného vedení, ale domácí kapitánka Teja Oblaková odpověděla trojkou i dvoubodovým košem a na Královce bylo znovu veselo. Vydařený poločas (42:35) zakončila přesnou střelou Témi Fágbénléová. „Soupeřky znovu hrály agresivní obranu, ale neměly diváky, kteří jim doma dávali energii. A my jsme je měly,“ pochvalovala si Oblaková.

Střelecky naladěná Slovinka přidala po startu druhé půle další trojku, jenže pak se na straně domácích vyskytly komplikace. Brionna Jonesová si připsala čtvrtý faul a trenérka ji musela stáhnout ze hry. Španělka María Condeová si o malou chvíli později podvrtla kotník a zápas pro jednu z opor USK skončil. Usedla tak vedle Veroniky Voráčkové, která kvůli podobnému zranění nedohrála páteční duel. „Bylo to složité. Hráčky se čtyřmi fauly musely hrát opatrněji. Chytila se ale Barbora Wrzesiňská, která po dlouhém zranění hrála poprvé v Eurolize. V úzké sestavě to v obraně nebylo zlé,“ pochvalovala si Hejková.

Její tým se na startu čtvrté čtvrtiny opět vrátil do dvouciferného náskoku díky druhé nejlepší střelkyni týmu Oblakové (19 bodů) i trojce Fágbénléové. Hráčky USK navíc nepouštěly soupeřky k lehkým střelám. Minutu před koncem se přesto trojková specialistka Cazorlaová postarala o drama, když přiblížila Salamanku na rozdíl pěti bodů. Wrzesiňská však vytáhla v pravou chvíli svou první trefu v zápase a hráčky USK si koncovku zkušeně pohlídaly. „Nastupovala jsem na konci třetí čtvrtiny a musela jsem se sžít znovu s basketbalem. Jsem velmi šťastná, že se nám povedlo postoupit do Final Four,“ prohlásila slovenská basketbalistka.

Na straně loni bronzové Salamanky byly vidět i slzy. „Věděly jsme, že USK bylo favoritem, ale utekly nám drobnosti. Proti USK musíte být perfektní, abyste vyhrály,“ konstatovala Julie Reisingerová, která zaznamenala 12 bodů. „Bylo skvělé hrát před českým publikem, vidět svoji rodinu a nadýchat českou kulturu. Teď zpátky do naší ligy,“ dodala Reisingerová.

V semifinále čeká USK v dosud neurčeném dějišti v pátek 14. dubna turecký Mersin, který vyřadil Bourges. „Uvidíme, jak na tom bude Condeová, Vory to asi nestihne. Věříme, že budeme v co největší rotaci a že to zvládneme,“ vyhlížela k vrcholu sezony Wrzesiňská.

Čtvrtfinále play off Evropské ligy basketbalistek - 3. zápas:

ZVVZ USK Praha - Avenida Salamanca 74:66 (23:19, 42:35, 54:49)

Nejvíce bodů: Thomasová 20, Oblaková 19, Fágbénléová 12 - Cazorlaová 18, Reisingerová 12, Carletonová 11. Fauly: 19:19. Trestné hody: 20/11 - 16/14. Trojky: 5:4. Doskoky: 41:24. Konečný stav série: 2:1.

Mersin - Bourges 91:63 (46:33) - konečný stav série 2:1,