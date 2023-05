Zídek věští Barceloně úspěch ve Final Four: Její síla? Nesobečtí Češi

Tomáš Satoranský se raduje z postupu Barcelony do Final Four Euroligy • Twitter/@FCBbasket

V očích mnoha expertů jde Barcelona do Final Four s nálepkou největšího favorita spolu s řeckým Olympiakosem Pireus. Tyhle dva týmy by se měly potkat ve finále. Souhlasíte?

„Naprosto. Barcelona je vyladěná, poslední čtyři, šest týdnů se hodně zklidnila její rotace, z týmu je cítit energie. Zdá se mi, že hráči mají dobrou chemii navzájem i s trenérem Jasikevičiusem, což považuji za hodně důležité. Samozřejmě Corey Higgins (po operaci zad pro něj skončila sezona) jim bude chybět, ale v tuhle chvíli se mi nejeví jeho absence jako zásadní.“

Program Final Four v Kaunasu pátek - semifinále

17.00 Olympiakos Pireus – AS Monako

20.00 Barcelona – Real Madrid neděle

16.00 o 3. místo

19.00 finále

Jak nahlížet na Olympiakos?

„Jejich motiv je jasný. Celý rok jeli na vlně frustrace z loňského Final Four, kdy je v semifinále v poslední sekundě sestřelil trojkou Vasilije Micič z Efesu. Klub se dlouhodobě snaží pracovat s hráči, podepisuje je na delší kontrakty, aby udržel kontinuitu. Jejich řecké jádro Kostas Papanikolaou a Kostas Sloukas, které považuju za strašně důležité, už ale stárne. Tenhle tým je právě teď v nejlepším momentu, už bude jen starší. Proto mají obrovskou motivaci odčinit to, co se jim stalo loni. Tehdy se jasně ukázalo, jaké je Final Four