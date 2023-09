Dončič a spol. padli s Kanadou: Dvojí metr sudích! Hvězda ironicky tleskala

Závěrečná bitva čtvrtfinálového programu mistrovství světa basketbalistů skončila hořce pro jednu z největších hvězd šampionátu. Luka Dončič dostal v závěru druhou technickou chybu a musel do šatny. Jeho Slovinsko padlo s Kanadou 89:100 a nejen hvězda Dallasu spílala rozhodčím. „Měli dvojí metr,“ prohlásil Zoran Dragič.

Slovince ve čtvrtfinále světového šampionátu nečekala od Kanady v čele s nepopulárním protivníkem Dillonem Brooksem hra v rukavičkách. S tvrdostí se těžko vypořádával především Luka Dončič, který se, jak je jeho zvykem, pouštěl do častých debat s rozhodčími o neodpískaných faulech.

Ve čtvrté čtvrtině pak obdržel druhou technickou chybu a koncovku utkání už mohl sledovat jen v útrobách arény.

Po svém vyloučení ironicky zatleskal sudím i komisařům utkání. „Všichni vědí, jak jsem byl frustrovaný. Zápasy v reprezentaci hodně prožívám, často se neovládnu a mám s tím problémy,“ uvedl autor 26 bodů po zápase.

„Jeden z rozhodčích našemu hráči řekl, že fauly na mě pískat nebudou, protože si stěžuju. To není fér. Vím, že si hodně stěžuju, ale není to správné. Hráli mi hodně do těla,“ řekl.

A ještě dál v pozápasové kritice zašel bývalý hráč NBA Zoran Dragič. „Všichni víme, jaký Brooks je – předvádí špinavou hru. Jeho cílem bylo nás vyprovokovat,“ prohlásil zkušený Slovinec. „Rozhodčí na to nereagovali, což je zvláštní.“

Kanada v pátečním semifinále vyzve Srbsko. Druhou dvojici tvoří USA a Německo.

Tým kolem Dennise Schrödera zvládl infarktovou koncovku bitvy s Lotyšskem, když Davis Bertans minul závěrečnou trojku.

Mistrovství světa basketbalistů - čtvrtfinále v Pasay (Filipíny):

Německo - Lotyšsko 81:79 (13:16, 36:34, 62:59)

Nejvíce bodů: F. Wagner 16, Obst 13, M. Wagner 12 - Žagars 24, Davis Bertans 20, Šmits 14.

Kanada - Slovinsko 100:89 (26:24, 50:50, 80:71)

Nejvíce bodů: Gilgeous-Alexander 31, Barrett 24, Alexander-Walker a Brook po 14 - Dončič 26, K. Prepelič 22, Dragič 10.

Semifinálový program:

Pátek 8. 9.

10.45: Srbsko - Kanada

14.40: USA - Německo.