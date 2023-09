Německá mašina. Neporažený tým vede na basketbalovém MS rebel Schröder

Litevští basketbalisté na senzační vítězství nad USA nenavázali, ve čtvrtfinále mistrovství světa v úterý prohráli se Srbskem jednoznačně 68:87. Posledním neporaženým týmem šampionátu tak zůstává Německo. Evropské překvapení turnaje však má vstup do play off ještě před sebou. Uspěje tým rebela Dennise Schrödera, který si dovolil otevřít ústa i na vlastního trenéra?

Byl to moment, který do jisté míry zastínil i drtivé německé vítězství nad Slovinskem v sestavě s Lukou Dončičem. Během oddechového času hvězdný Dennis Schröder emotivně diskutoval se spoluhráčem Danielem Thiesem a ignoroval hlavního kouče. To si Gordon Herbert nenechal líbit a Schrödera vyzval, aby se posadil. Zároveň jej chytil za rameno a popostrčil. Reakce basketbalové hvězdy byla ostrá a hlasitá: „Nikdy se mě takhle nedotýkej!“

Po pátém vítězství (Schröder nasázel 24 bodů a přidal 10 asistencí) se emoce v německém táboře uklidnily. Zvláštní incident mezi hvězdou a koučem se prý vyřešil. „Vše jsme si interně vyjasnili,“ řekl Herbert Bildu. Veškerá pozornost už měla směřovat k přesunu do Manily a ke čtvrtfinále proti Lotyšsku. Ve hře je postup do semifinále, což se Německu povedlo naposledy v roce 2002, kdy u toho byl Dirk Nowitzki.

Nyní se tým opírá o jinou hvězdu – Schröder pomohl k loňskému bronzu na EuroBasketu a na světovém šampionátu v Asii se pyšní průměrem téměř 20 bodů na zápas. Hráč Toronta Raptors dovedl Německo k vítězstvím nad Japonskem, Austrálií, Finskem, Gruzií a především favorizovaným Slovinskem (100:71).

Na řadě je Lotyšsko, které díky postupu do čtvrtfinále prožívá basketbalovou pohádku. „Je to velké překvapení, ale hrají velmi dobrý basketbal. Bojují tvrdě a porazili dobré týmy jako Francie a Španělsko, takže jim musíte dát kredit,“ řekl trenér Německa Herbert.

Lotyšský tým do čtvrtfinále nepustil obhájce trofeje ze Španělska a věří si i na dosud neporažené Němce. „Nejsme tým, který je pod tlakem. Teoreticky na nás tlak nebyl v žádném zápase. Pokračujeme vpřed se stejným myšlením – vyhrát každý zápas,“ prohlásil bodový lídr týmu Dairis Bertans.

USA a Srbsko: jasný postup

Svůj úkol ve čtvrtfinále zvládli už Američané, kteří deklasovali Itálii 100:63. Nejlepším střelcem zápasu byl s 24 body Mikal Bridges z Brooklynu, 18 bodů přidal Tyrese Haliburton z Indiany. „Chtěli jsme hned od rozskoku nastavit tón zápasu a donutit je hrát naším tempem. Prostě jsme se snažili hrát kvalitně 40 minut,“ řekl Haliburton.

Litevcům po senzační výhře nad USA stanuli v cestě Srbové a tým i bez Nikoly Jokiče, který šampionát vynechal, od druhé čtvrtiny jasně kraloval. „Jak je vidět, ta výhra nad Američany nic neznamená. Už je to jen součást historie. Šanci získat medaili jsme ztratili,“ řekl zklamaný Tadas Sedekerskis.

Bogdan Bogdanovič přispěl k vítězství 21 body. Ještě lepší úspěšnost střelby měl Filip Petrušev a důležitý výkon předvedl také podkošový obr Nikola Milutinov. Srbové vyhráli i pro svého spoluhráče Boriše Simaniče, který minulý týden v zápase proti Jižnímu Súdánu inkasoval úder do zad, a v neděli mu lékaři při operaci odebrali poraněnou ledvinu.

„Ráno nám poslal sms. Napsal: Hele, hoši, jsem po dvou operacích v pořádku. Nic mi není. Prostě vyhrajte. Se mnou si hlavu nelámejte a zvládněte to,“ uvedl Bogdanovič. „To byla obrovská vzpruha a příval energie. Takže díky, Borišo. Tohle bylo i pro něj,“ dodal.

Mistrovství světa basketbalistů - čtvrtfinále v Pasay (Filipíny):

Litva - Srbsko 68:87 (25:24, 38:49, 55:73)

Nejvíce bodů: Sedekerskis 14, Jokubaitis 13, Brazdeikis a Valančiunas po 11 - Bogdanovič 21, Petrušev 17, Jovič 11.

USA - Itálie 100:63 (24:14, 46:24, 83:44)

Nejvíce bodů: Bridges 24, Haliburton 18, Reaves 12 - Fontecchio 18, Tonut 11, Spissu 8.

Středa

10.45 Německo - Lotyšsko

14.30 Kanada - Slovinsko