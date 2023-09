Vyplazený jazyk i šokující skalp USA. „Nejhorší“ Litva cílí na MS na medaile

Po strhujícím dramatu usedl za mikrofon a připomněl celému sportovnímu světu rčení: „Litva je země basketbalu.“ Kouč tamní reprezentace mužů Kazys Maksvytis se po historicky třetí výhře Litvy nad USA široce usmíval. Nad velikánem uspěl hned při premiérové konfrontaci. „Vyhráli jsme díky dobrému útoku. Nastřádali jsme náskok (až 21 bodů), který jsme udrželi až do konce. Fakt, že zápas nerozhodl o postupu do další fáze, pouze o umístění ve skupině, všem hodně rozvázal ruce,“ uznal Maksvytis po vítězství 110:104.

Ano, oba soupeři už měli jistotu postupu do čtvrtfinále, jenže Američané v koncovce bitvy nechtěli padnout za žádnou cenu. Výsledek poslední čtvrtiny (39:39) jak ze světa NBA tomu napovídá. Tým kolem produktivního rozehrávače Minnesoty Anthonyho Edwardse, autora nedělních 35 bodů s průměrem na šampionátu nad hranicí 20, není zvyklý na porážky v takové fázi turnaje. „Soupeři dali neuvěřitelné střely. Tohle byla jejich noc. Porazili nás spravedlivě a poctivě,“ prohlásil bodový lídr USA na mistrovství.

„Bojovali jsme jako blázni, ale nestačilo to. Naštěstí tento neúspěch nemění náš cíl hrát o zlato. Je to dobrá zkušenost, chtěli jsme být lepší, ale prostě nám Litevci dali pěstí do huby,“ kritizoval tým po nepřesvědčivém výkonu kouč Steve Kerr.

Z velkého triumfu se radovala reprezentace státu s populací srovnatelnou s jediným americkým městem velikosti Chicaga. Jen jeden hráč současného týmu Litvy působí v NBA (Jonas Valančiunas), pětice pak v Eurolize. „Celá Litva se teď raduje. Vítězství nad USA se nepovedlo skoro 20 let. Navíc jsme na tomto šampionátu stále neporaženi,“ jásal Rokas Jokubaitis, který na klubové úrovni působí v Barceloně.

Jeho zástupce na postu rozehrávače Vaidas Kariniauskas je důkazem, že nejen euroligoví hráči mohou konkurovat hvězdám NBA a především se jich nebojí. Drzý Litevec po koši s faulem vyplázl jazyk na Austina Reavese.

Navedl ho prý bratr Američana Spencer, se kterým Kariniauskas působil v Bambergu. „Řekl mi, abych předvedl nějaký trash talk, tak jsem to udělal – ukázal jsem mu jazyk. Ostatně Spencer asi nečekal, že nad týmem jeho bratra vyhrajeme,“ vysvětloval s úsměvem Kariniauskas. Muž, který v minulé sezoně působil v Rapidu Bukurešť a nyní podepsal v litevském klubu z Mažeikiai, nasázel USA 15 bodů a zaujal natolik, že jej fanoušci na sítích přejmenovali na CURRYniauskas. Je tedy možné, že se z provinčního týmu bude po mistrovství světa rychle stěhovat.

„Skvělý pocit hrát takhle proti týmu jako USA. Oni mají hodnotu kádru 300 milionů, my jen tři. Nastříleli jsme jim 110 bodů, vyhráli jsme jejich stylem. Nechápu,“ žasl Kariniauskas. „Hráči se cítili trochu volněji a možná to ovlivnilo naše procento střelby,“ konstatoval kouč Maksvytis, jehož tým na mistrovství vládne střeleckým statistikám zpoza oblouku (46,4 %).

Naposledy litevští basketbalisté porazili USA na olympijských hrách v roce 2004 – na výhru ve skupině se v malé zemi dodnes nezapomíná. „Jenže odtud by se mělo vzít ponaučení, protože tehdy Litevci porazili USA, ale zůstali bez medailí. Doufám, že se historie tentokrát nebude opakovat,“ upozornil trenér Maksvytis. V Aténách střelecky řádil Šarunas Jasikevičius (v minulé sezoně koučoval v Barceloně české duo Satoranský – Veselý), po dalším zápase s Američany se však čtvrtý olympijský bronz vybojovat nepovedlo.

U televize byl tehdy přilepený i sotva desetiletý Kariniauskas. Vyrostl v reprezentanta, před odletem na šampionát však četl kritiku, že Litva má slabé mužstvo. Po pěti výhrách pro změnu dostává otázky na medailové ambice. „Před šampionátem říkali, že je to nejhorší reprezentace, a teď už míříme na zlato. Jaký to má, prosím vás, účel? Dejte nám šanci zahrát si a my to zkusíme,“ řekl Kariniauskas. „Samozřejmě jsme slyšeli, že jde o nejhorší litevský národní tým a podobně. Porážky v přípravě nás trochu zocelily a opravdu teď máme dobrou chemii. Trénovat tento tým je velká zábava,“ doplnil Maksvytis.

Zatímco poražení Američané jdou ve čtvrtfinále na Itálii, litevský celek čeká papírově silnější Srbsko v čele s Bogdanem Bogranovičem a Nikolou Milutinovem. Chybí ovšem megastar a vítěz NBA Nikola Jokič.

Souboj obrovitých centrů Valančiunas (211 cm) vs. Milutinov (213 cm) může určit semifinalistu. Šance jsou naprosto otevřené, což cítí v obou táborech. „Srbové nás nepřivítají květinami, šampaňským a červeným kobercem, budeme muset všechno znovu dokázat,“ avizoval kouč Maksvytis. Ze světových šampionátů má Litva ve sbírce pouze bronz z roku 2010 v Turecku, když v zápase o třetí místo zdolala právě Srbsko. V úterý se Kazysova armáda pokusí prodloužit střeleckou pohodu a přiblížit se po třinácti letech vysněným medailím.

Čtvrtfinále MS

Úterý

Litva-Srbsko (10:45)

Itálie-USA (14:40)

Středa

Německo-Lotyšsko (10:45)

Kanada-Slovinsko (14:30)