Nymburk padl s USK v poslední vteřině: Velká satisfakce, hlásí kouč Pražanů

Reprezentant Jaromír Bohačík se vrací do Numburka • profimedia.cz

Opava, která v minulém ročníku ukončila jeho dlouholetou nadvládu v nejvyšší soutěži, uspěla i potřetí. Na hřišti Olomoucka zvítězila 88:77. Letní posila Slezanů Šimon Puršl se blýskl 27 body.

„Od příchodu do Opavy se mi hraje dobře. Jsou tady kluci, kteří mě zásobují skvělými přihrávkami, což mě těší,“ řekl Puršl. Opava vedla až o 20 bodů, ale v závěru domácí snížili na rozdíl dvou bodů. „Opakovaně se nám stává, že máme horší pasáže. Je to hodně o hlavě. Možná jsme se po dobrém poločase až příliš uvolnili. Nad tím se musíme zamyslet a pracovat na tom, aby se nám to nestávalo,“ dodal reprezentační pivot.

„Dali jsme do utkání hodně úsilí, podařilo se nám vrátit do zápasu. To je pozitivní. Bohužel nás některé věci zklamaly. Především trestné hody, kterých jsme zahodili více než polovinu,“ posteskl si trenér Olomoucka Andy Hipsher.

Stoprocentní bilanci ze tří zápasů mají také Kolín a Pardubice. Středočeši zvítězili nad pražskou Slavií 85:75 i díky 27 bodům Jamariho Smithe, který má stejný střelecký průměr na zápas. Východočeský tým porazil Ostravu 70:61.

USK většinu zápasu nad Nymburkem vedl, v první čtvrtině odskočil až na rozdíl 13 bodů. V závěru hosté získali náskok 73:68, ale nakonec odjeli s prázdnou. Pražané po oddechovém čase měli čtyři sekundy na poslední akci a Johnson ji dokázal využít.

„Porazit Nymburk je určitě satisfakce. Každý den tým na takové úrovni neporážíte,“ řekl kouč USK Frank Kuhn, který se již musel obejít bez reprezentačního pivota Davida Böhma, jenž odešel do Burgosu. „Před zápasem nás trápilo, že David už tu není a musíme hledat řešení. Nakonec jsme se rozhodli dát větší prostor Matyáši Ježkovi z dorostu. USK má hodně talentovaných hráčů a ukázalo se to jako dobrý tah. Ve svém prvním zápase si vedl dobře a nám to pomohlo rozložit minuty,“ dodal Kuhn.

První návrat na Folimanku zhořkl bývalému trenérovi USK Francescu Tabellinimu, který v létě převzal tým Nymburka. „Byl to pro nás první zápas v sezoně, kdy jsme čelili tak tvrdě hrajícímu týmu. A přestože jsme to čekali, byli jsme stejně překvapeni a určitě jsme tuto situaci měli zvládnout lépe. Zápas jsme mohli a měli vyhrát. Stačilo proměnit šestky, nepovolit rychlý protiútok a činit správná rozhodnutí,“ uvedl italský kouč.