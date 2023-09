Bendova rozlučka s ligou: odmítl darovaný rozskok, překvapení se synem

„Bylo takové, jak jsem si to vysnil a přestavoval. Ze začátku jsem do toho moc nechtěl jít, ale nakonec mě přemluvili. Myslím, že to stálo za to a jsem rád, že jsem na to kývl,“ řekl po utkání novinářům Benda. Po utkání s celým týmem a fanoušky usedl na palubovku a sledoval na obrazovce čtvrthodinový sestřih své kariéry a ohlasy osobností, který s ním prošly úspěchy.

Benda si díky startu připsal účast ve 23. sezoně a odehrál 819. zápas, což ho řadí na třetí místo historických tabulek za Davida Machače (854) a Radka Nečase (904). Nastřílel 8 336 bodů a přidal 4 803 doskoků, s kterými je druhý za Nečasem (5119).

Rodák z Jihlavy začal hrát ligu v Brně, dres Nymburka oblékal od roku 2007. Získal s ním 14 mistrovských titulů a nedosáhl na triumf až v minulé sezoně, kdy dlouholetý tuzemský suverén skončil třetí. S reprezentací představil na třech mistrovstvích Evropy. Za Nymburk odehrál také 278 mezinárodních zápasů a v Lize mistrů je s 86 starty rekordmanem.

Slávista David Jelínek nechal Bendu vyhrát rozskok, loučící se osobnost však dala Tyovi Gordonovi pokyn, ať odevzdá balon do autu, a přepustila po 13 sekundách místo na palubovce Sukhmailovi Mathonovi.

Nymburk proti soupeři, který jej dokázal v minulé nepodařené sezoně v Praze porazit, dominoval. Za stavu 101:57 se tři a půl minuty a před koncem Benda vrátil do hry. Připsal si jeden doskok a dva body, šestku následně po faulu neproměnil. Jeho syn Matyáš, který přišel na 44 sekund z tribuny, byl po faulu Štěpána Bubeníka z trestných hodů stoprocentně úspěšný.

„Vůbec jsem to nevěděl. Myslím, že toho překvapení bylo dnes až moc. Tohle mě tak dostalo, že vůbec nevím, jestli to byla pravda, nebo ne. Vůbec jsem to nečekal a jsem rád, že jsem si s ním ještě mohl zahrát,“ podotkl Benda, který už před utkáním děkoval na palubovce všem okolo basketbalu a hlavně rodině, manželce Marice a třináctiletému synovi Tobiášovi v hledišti.

Nymburk navázal na sobotní úvodní výhru na palubovce Olomoucka 108:68. Na dnešním vítězství se podílel 21 body a devíti doskoky Thomas Bell. Dvouciferný počet bodů za vítěze zaznamenali také Jaromír Bohačík (18), František Rylich (16), Spencer Svejcar (15), Gordon (12) a Ondřej Sehnal (10).

Druhý zápas vyhrála také mistrovská Opava, která především díky povedené první polovině, po níž vedla o 19 bodů, zdolala 88:79 Ústí nad Labem. Hostům nebyl nic platný střelecký výkon kola Maisheho Daileyho, jenž zaznamenal 27 bodů.

Na nedělní výhru v Ústí nad Labem navázal Kolín vítězstvím 82:73 nad Olomouckem. O více než polovinu bodů Středočechů se postarali Jamari Smith (25) a Filip Novotný (23), který proměnil šest tříbodových pokusů.

Vicemistr z Děčína po zahajovací porážce s Pardubicemi zapsal první výhru v ročníku proti Ostravě, která v úvodním kole podlehla až v prodloužení Opavě. Severočeši zvítězili jednoznačně 99:63.

Pardubice po Děčínu zdolaly také Brno. K výhře 91:73 přispěl David Pekárek 21 body, Alan Brunk zaznamenal 19 bodů, 9 doskoků a 5 asistencí.