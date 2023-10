Další trápení Nymburka, překvapivě nestačil na Brno. USK smetlo Kolín

Na první výhry v sezoně dosáhli vedle Brna také hráči Olomoucka, kteří vyhráli v hale vicemistra Děčína 75:74, a Ústí nad Labem. Severočeši v utkání dosud neúspěšných týmů zvítězili v Ostravě 91:62. V Kolíně šlo naopak soupeřům o udržení stoprocentní bilance a radoval se USK Praha po výhře 78:59.

Někdejší hegemoni z Nymburka mají po čtyřech zápasech jen poloviční úspěšnost. Proti Brnu jim nevyšla první a třetí čtvrtina, které obě prohráli 13:20, a doplatili i na 13 neproměněných trestných hodů. Měli sice pět hráčů s dvouciferným výkonem, ale maximem bylo 12 bodů kapitána Martina Kříže, Jaromír Bohačík zapsal double double za 11 bodů a 10 doskoků. Soupeř měl v týmu tři úspěšnější střelce a Ondřej Šiška s Tomasem Zdanavičiusem dali po 18 bodech, litevský pivot navíc doskočil 14 míčů.

„Byli jsme zatažení a roztřesení. Ztratili jsme sebevědomí a začali jsme pochybovat. V závěru nám pak velké nasazení nestačilo. Je to více problém mentální,“ konstatoval trenér Nymburka Francesco Tabellini. „Naše první výhra v sezoně a hrozně jsem ji potřebovali. Trochu jsme si vzali příklad z USK, které dobře začalo a vyvedlo Nymburk z míry. Proto jsem se hodně soustředili na začátek, chytili ho a to bylo velmi důležité,“ řekl brněnský kouč Martin Vaněk.

Slavia vyhrála nad Opavou o bod první čtvrtinu, ale pak dominovali Slezané. Obhájci titulu stříleli zpoza oblouku téměř s padesátiprocentní úspěšností, pětkrát se takto trefil Radek Farský, autor 16 bodů. Ještě o jeden bod víc dal Adam Pecháček, nejlepším střelcem zápasu byl domácí Lesley Varner s 19 body.

„Na Slavii jsme v poslední sezoně dvakrát prohráli, takže jsme měli respekt. Každý z deseti hráčů v rotaci byl na hřišti platný. Mrzí mě 14 útočných doskoků soupeře. Myslím si, že na to, jakou jsme měli výškovou převahu, a na to, jak jsme byli fyzičtější..., tak to bych do příště zlepšil,“ řekl kouč mistra Petr Czudek.

USK rozhodl v Kolíně ve druhém poločase, v němž dovolil domácím nastřílet jen 21 bodů. Matt Johnson přispěl k výhře 17 body, Patrik Samoura přidal 15 bodů a 10 doskoků.

Olomoucko vedlo v Děčíně ještě v závěru třetí čtvrtiny o 14 bodů, ale obhájci stříbra zabojovali a 11 sekund před koncem vyrovnali na 71:71. Hosté si ale z trestných hodů vzali zpět čtyřbodový náskok a trojka nejlepšího střelce zápasu a autora 21 bodů Matěje Svobody už na zvrat nestačila. Hosty táhl Dupree McBrayer s 17 body a 6 asistencemi, domácí kapitán Tomáš Pomikálek předvedl 16 bodů a 10 doskoků.

„Od začátku jsme si koledovali o průšvih. Přístup byl vyloženě špatný, prohrávali jsme přes 38 minut, z tohoto pohledu jsme prohráli naprosto zaslouženě,“ řekl děčínský kouč Tomáš Grepl.

Ústecký tým dovedli k vysoké výhře v Ostravě Ty Nichols s 23 body a kapitán Ladislav Pecka, autor 15 bodů a 13 doskoků. Domácí Elijah Weaver dal 21 bodů.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 4. kolo:

Děčín - Olomoucko 74:75 (18:24, 33:43, 52:60)

Nejvíce bodů: Matěj Svoboda 21, Walton 17, Pomikálek 16 - McBrayer 17, Hemphill 14, Shaver 13.

Ostrava - Ústí nad Labem 62:91 (15:27, 27:50, 47:74)

Nejvíce bodů: Weaver 21, Jeter a Š. Svoboda po 10 - Nichols 23, Pecka 15, Autrey 14.

Kolín - USK Praha 59:78 (21:18, 38:33, 49:56)

Nejvíce bodů: Smith 16, Halada 11, Číž a Redparth po 9 - Johnson 17, Samoura 15, Petružela 10.

Nymburk - Brno 69:72 (13:20, 37:36, 50:56)

Nejvíce bodů: Kříž 12, Bohačík a Sehnal po 11 - Šiška a Zdanavičius po 18, Dáňa 13.

Slavia Praha - Opava 78:98 (23:22, 34:44, 53:67)

Nejvíce bodů: Varner 19, Newkirk 14, Jelínek 11 - Pecháček 17, Mokráň a Farský po 16.

Tabulka: