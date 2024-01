Hráčky USK ovládly skupinu Euroligy. Tým s velkým T, říká Hejková

Pouze dvě porážky z venkovních zápasů mají v dosavadním průběhu euroligové sezony na kontě basketbalistky USK Praha. Minulý týden podlehly týmu Villeneuve, ve Francii však chybělo několik opor, zápasu se neúčastnila ani trenérka Natália Hejková. Ve středu proti Boloni už byl tým kompletní a na soupeře vletěl.

Na raketový start domácích dokázala odpovědět star italského týmu Cecilia Zandalasini, čtvrtina tak skončila vysokým skóre 26:26. Ve druhé části hry však na Boloňu bojující o postup ze skupiny padla střelecká deka. Virtus se sedm minut vůbec neprosadil, domácí hráčky předvedly bodovou šňůru a otočily stav z 24:26 na 35:26. V poločase vedl tým USK už o jedenáct bodů.

„V první čtvrtině to byl střelecký koncert z obou stran, poté jsme ukázaly výbornou obranu, dovolily jsme jim jen šest bodů za čtvrtinu,“ pochvalovala si trenérka Natália Hejková pro ČT sport.

Za domácí nastoupila po delší pauze i hvězdná Nyara Saballyová, prosazovala se však především Francouzka Valériane Ayayiová (16 bodů), které sekundovala Nizozemka Emese Hofová (12).

Když María Condeová v závěru třetí čtvrtiny trefila trojku, kterou zvýšila na propastných 61:41, bylo zaděláno na debakl. Slabší začátek domácích ve čtvrtém hracím období však Virtus zachránil.

„Když to bylo o dvacet bodů, jako bychom přestaly hrát. Měly jsme užší rotaci a některým hráčkám docházely síly. Ale zvládly jsme to dobojovat s přehledem,“ oddechla si Hejková.

Domácí uklidnila trojka kapitánky Teji Oblakové, která celkem nasázela 14 bodů. „Naštěstí jsme vedení udržely. Teď máme v kapse vítězství ve skupině, první zápas play off tedy budeme hrát doma. Lepšího soupeře může dostat také ve Final Four, pokud do něj postoupíme. Tohle jsme chtěly a jsem ráda, že se to podařilo,“ jásala Slovinka Oblaková.

Poslední zápas skupiny odehrají basketbalisty USK v Mersinu. Play off je bude čekat od 21. února.

Evropská liga basketbalistek - 13. kolo:

Skupina B:

ZVVZ USK Praha - Boloňa 69:61 (26:26, 43:32, 61:41)

Nejvíce bodů: Ayayiová 16, Oblaková 14, Hofová 12 - Rupertová 15, Zandalasiniová 14, Petersová 13. Fauly: 11:18. Trestné hody: 20/15 - 3/3. Trojky: 6:6. Doskoky: 37:32.