Satoranského návrat s rozseklou hlavou: Nesportovní faul, divil se

PŘÍMO Z ŘECKA | V pátek ráno vstával s úsměvem, když zjistil, že jeho barcelonský parťák Jan Veselý prodloužil smlouvu až do roku 2026, což znamená, že oběma nejlepším českým basketbalistům vyprší kontrakt v Katalánsku až za dva roky ve stejnou dobu. „Hned jsem mu psal,“ líčil Tomáš Satoranský. Večer už měl plnou hlavu něčeho jiného. Zaprvé dvou stehů po krvavém zranění, které mu na temeni hlavy způsobil Řek Panagiotis Kalaitzakis. A také z nesourodé hry, kterou český tým na úvod kvalifikace o ME 2025 předvedl. Být na lepší vlně, mohli basketbalisté favorizované Řeky zdolat. Takhle v zápase, kdy oba soupeři bojovali hlavně sami se sebou, padli 64:72.

Dvaatřicetiletý Satoranský v prvním mači v reprezentačních barvách po roce a půl dřel zase jako kůň. Přestože má v nohách na klubové úrovni během sezony už přes padesát vysilujících utkání, za Česko jel jako tradičně do roztrhání těla. Za 24 minut na hřišti zapsal 9 bodů, 7 doskoků a 6 asistencí. „Je to náš absolutní lídr a flow v útoku je s ním daleko lepší, protože je schopen tým zorganizovat a dirigovat. Bylo to vidět. S ním na hřišti jsme se vždycky dokázali utrhnout a vytvořit si nějaký bodový náskok,“ nezastíral spoluhráč Tomáš Kyzlink. Úsek hry se Satoranským na palubovce vyhrál český výběr o 3 body…

Vůdce smečky mohl odehrát i víc minut, nebýt nešťastné chvíle na konci třetí čtvrtiny. Při těsném presu inkasoval Satoranský od Kalaitzakise loktem do hlavy, okamžitě si řekl o střídání. A pak pospíchal do šatny, kde mu tržnou ránu na temeni hlavy spravily dva stehy. Už minutu po začátku posledního dějství se ale zase hrnul na palubovku. „Naštěstí jsem nebyl mimo hru moc dlouho, ale člověka takový kontakt trošku ovlivní,“ posteskl si.

A dvakrát tolik na to, že rozhodčí jeho krvavé zranění neposoudili jako nesportovní faul, byť trenér Česka Diego Ocampo žádal o přezkoumání situace na videu. „Docela mě překvapilo, že to tak nebylo písknuté. Nechtěl mi dát loktem do hlavy, byla to nešťastná náhoda. Ale jakmile tam takový kontakt je, tak by se to jako nesportovní faul mělo posuzovat,“ vyčetl Sato rozhodčím.

Český výkon označil za hraniční mezi spokojeností a nespokojeností. „Na to, že jsme se tři dny sehrávali prakticky od nuly, jsme se drželi v zápase. S čím ale nemůžeme být spokojení, jsou lehké chyby, které rozhodly. Jako doskok nebo některé ztráty, které vedly k lehkým protiútokům. To samozřejmě tým jako Řecko trestá,“ uvědomoval si.

V reprezentaci odehrál Satoranský první zápas pod novým koučem Diegem Ocampem, s nímž spolupracoval pět let na začátku kariéry ve španělské Seville. Ačkoliv spolu mají silný vztah, uznal, že kontinuita, kterou zažíval v reprezentaci za vlády Ronena Ginzburga, je logicky pryč. „Abych upřímně řekl, tak jsem moc nevěděl, do čeho v zápase jdu. Vlastně všichni jsme se trošku na hřišti hledali. Prakticky jsme moc nevěděli, co máme s novým systémem hrát, protože jsme toho pět na pět moc nenatrénovali,“ soudil český vůdce.

Porodní bolesti pod novým trenérem jsou očekávatelné a vyžadují brzké řešení, už v pondělí čeká tým druhý zápas kvalifikačního okna. Pardubický střet s Velkou Británií, která na úvod doma v Newcastlu zdolala Nizozemce 98:94. „Co si budeme povídat, s Brity to je důležitější zápas. Utkání v Řecku budeme brát jako slušný odrazový můstek do něj,“ připomněl Satoranský, že z čtyřčlenné skupiny projdou na ME první tři.

Klopýtnutí v Řecku nic neznamená, krach s Brity by už byl skutečným problémem.