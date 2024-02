Dva stehy Satoranského i laser v očích: Komorní atmosféra, řekl Balvín

Výsledek minus osm v Řecku není špatný, převládá ale spíš zklamání při pomyšlení, že na výhru jste měli?

„Jo, přesně tak. I v šatně, jak jsme spolu všichni mluvili, jsme byli zklamaní. Víme, že jsme na ně měli. Ale rozhodly detaily. Nejvíc nás potopily ztráty v důležitých momentech. A dávali hodně bodů z druhých šancí, i když měli jen 12 útočných doskoků, což není tak hrozný číslo. Ale dali po nich patnáct bodů, a to už je fakt moc. To jsou situace, které nás potopily. Neměli jsme ani úplně plynulý útok, zvykáme si pořád na nový systém. Ale ani Řekové nevypadali úplně nejlíp, oba týmy spíš bojovaly samy se sebou.“

Vy jste ale pod košem na obranném doskoku celkem vládnul.

„To je moje práce, na tohle jsem zvyklý, není to pro mě nic nového. Snažím se to čistit pod košem nejen pro sebe ale i pro ostatní spoluhráče, aby mohli mít doskoky. Jen dělám to, co si tu mám odvádět.“

Bylo to pod košem hodně fyzicky náročné?

„To je vždycky. Člověk si nevybere. Buď do vás najíždí, nebo dostáváte loktem nebo do vás strkají. To je všude stejný. A já jsem na to absolutně zvyklý.“

Laser v očích při střelbě trestných hodů už ale tak obvyklý není.

„To je nová zkušenost. Ale k řeckým fanouškům to patří, nemám s tím problém. Navíc rozhodčí na to hned zareagoval. Všimnul si toho, šel ke stolku a nahlásili, že jestli ještě někdo zasvítí laserem, bude se šestka opakovat. Myslel jsem, že ji budu opakovat i já, ale rozhodčí mi řekl, že nejdřív dají jasné varování a bude to platit až od příštího pokusu.“

Oslepil vás laser?

„Někdo mi nasvítil do levého oka, byl to jen rychlý problik. V pohodě, jen lehce mě to oslepilo na levé oko.“

Co jste říkal celkově atmosféře?

„Musím říct, že jsem byl překvapený, že byla trochu komorní. Nebudu lhát, čekal jsem, že bude trochu bouřlivější. Ale zase na jednu stranu chápu, že sem nemůžou pustit ultras z Panathinaikosu a Olympiacosu, protože kdo ví, jak by to mezi nimi skončilo. Atmosféra byla příjemná, ale nebyla taková, jakou bychom očekávali, když se řekne Řecko.“